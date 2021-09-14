本报记者 王 政

国新办9月13日召开新闻发布会，介绍推进制造强国网络强国建设、助力全面建成小康社会有关情况。

农村通信不再难

行政村通光纤和4G比例超99%

党的十八大以来，工业和信息化部深入落实制造强国、网络强国建设和数字经济发展战略，加快完善新型基础设施建设。

我国建成全球最大规模光纤和移动通信网络，固定宽带从百兆提升到千兆，光网城市全面建成；移动通信从4G演进到5G，实现网络、产业、应用全球领先。

农村通信难问题得到历史性解决。全国行政村通光纤和4G的比例均超过99%。网络应用从消费向生产拓展。移动支付广泛普及，网络购物、在线学习、远程办公等成为工作生活新方式。

截至8月，我国累计建成5G基站103.7万个，全球占比超70%；5G终端连接数近4.2亿，全球占比超80%。

工信部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国说，我国企业声明5G标准必要专利数、国产品牌5G系统设备出货量、芯片设计能力等方面在全球具有领先优势。1—8月份，国内5G手机出货量达到1.68亿部，同比增长80%。尤其是8月份，5G手机占比已经提升到74%。

据介绍，5G基站已覆盖全国所有地市级城市、95%以上县城城区和35%乡镇镇区，打造了上万个5G应用创新案例，尤其是在媒体、医疗、交通、教育等行业形成了一批典型应用。

5G、工业互联网等新技术与制造业加速融合，协同研发设计、无人智能巡检、数字工厂、智慧矿山等新场景、新模式、新业态蓬勃兴起。“在工业领域，‘5G+工业互联网’已成为应用创新最活跃的领域之一。”赵志国说，目前，我国“5G+工业互联网”在建项目超过1600个，覆盖电子设备制造等22个重点行业，形成了远程设备操控、机器视觉质检等一批典型场景应用。

下一步，要夯实网络基础、拓展应用场景、优化生态环境，推动5G网络建设和应用再上新台阶。在5G网络建设上，坚持适度超前、全面推进，加快向乡镇覆盖延伸。深化5G共建共享，推进异网漫游。通过交通枢纽、商业中心等重点区域5G覆盖，尤其是在人口比较密集的高校、医院这些特殊场所加大重点覆盖，提升5G服务体验。

在优化生态环境方面，推进面向行业应用的5G芯片、模组、终端等产品研发和产业化。

制造业大国地位巩固

制造业增加值占全球比重提至近30%

党的十八大以来，工业和信息化发展取得历史性成就、发生历史性变革，显著增强了国家的经济实力、科技实力和综合国力，为提升人民生活质量和水平，为全面建成小康社会都作出了重要贡献。自2010年以来，我国制造业增加值已连续11年位居世界第一。

工信部部长肖亚庆介绍，制造业大国地位进一步巩固主要体现在：体量大，2012年到2020年，制造业增加值由16.98万亿元增长到26.6万亿元，占全球比重由22.5%提高到近30%；体系完备，是世界上工业体系最为健全的国家；竞争力增强，光伏、新能源汽车等重点产业跻身世界前列，通信设备、高铁等一大批高端品牌走向世界。

重点领域创新取得重大突破。重大工程捷报频传。世界首台百万千瓦级水轮发电机组正式投产，标志着我国重大装备制造实现新跨越。大国重器亮点纷呈，首艘国产航母列装，C919大型客机试飞，世界上规模最大、技术难度最高的三峡垂直升船机投运，全球最先进的超深水钻井平台建成运行，中国制造水平不断提升。

据介绍，我国数字产业化、产业数字化步伐加快，数字经济为经济社会持续健康发展提供了强劲动力。在电子信息产业、信息通信业发展方面，到去年，规上电子信息制造业营业收入达12.1万亿元，软件业务收入达8.2万亿元，电信业务收入达1.4万亿元，分别是2012年的1.72倍、3.27倍、1.26倍。

在制造业数字化网络化智能化方面，到6月底，制造业重点领域关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达到53.7%和73.7%，智能制造装备国内市场满足率超过50%。

当前，数字经济发展势头十分强劲，新业态、新模式不断涌现，这必将为制造业发展提供强力的支撑。

产业结构加快升级

培育4万多家“专精特新”企业

“十三五”以来，我国产业结构加快升级。传统产业焕发新活力，化解过剩产能取得重大成果，提前两年完成“十三五”钢铁行业去产能1.5亿吨目标。

与此同时，规上工业单位增加值能耗在“十二五”大幅下降的基础上，“十三五”进一步下降16%。产业区域布局不断优化，京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点区域的龙头带动作用进一步提升，电子信息、轨道交通等领域形成一大批先进制造业集群。

制造业企业实力显著增强。中国制造业企业500强资产总额、营业收入分别从2012年的19.7万亿元、21.7万亿元，增长到2020年的39.19万亿元和37.4万亿元；最新发布的世界500强企业榜单中，我国工业领域企业有73家入围，比2012年增加28家，增幅非常大。

中小企业创业创新十分活跃，专业化水平持续提升，已培育4万多家“专精特新”企业、4700多家“小巨人”企业、近600家制造业单项冠军企业。

《 人民日报 》（ 2021年09月14日 02 版）

(责编：白宇、赵欣悦)