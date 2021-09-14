“二〇二一年乡村振兴论坛·广西”举行
2021年09月14日05:34 | 来源：人民网－人民日报
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本报南宁9月13日电 （记者庞革平、祝佳祺）9月13日，“2021年乡村振兴论坛·广西”在南宁举行。本次论坛立足新发展阶段的新形势新特征，聚焦研究新情况新问题，旨在对推动乡村振兴工作发挥积极作用。本次论坛围绕持续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的战略规划与实施，从政策解读、实施路径、特色案例以及实践经验等方面进行了深入交流和研讨。
本次论坛由人民网、中国合作经济学会、中共广西壮族自治区委员会农村工作（乡村振兴）领导小组办公室、自治区农业农村厅、自治区商务厅联合主办，中共横州市委、横州市人民政府、北部湾产权交易所集团股份有限公司等承办。论坛还得到了中国扶贫开发协会的支持。
本版制图：张芳曼
《 人民日报 》（ 2021年09月14日 06 版）
(责编：白宇、赵欣悦)
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