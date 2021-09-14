王 军

数据是推动信息化、数字化发展的关键要素。经过充分挖掘，税收大数据体量更大、处理更快、维度更细。目前，我国税收收入数据已经实现了实时更新。

当前，新一代信息技术加速应用，数字化发展加快推进，新业态新模式不断涌现，为税收工作带来重大机遇与挑战。近年来，税务部门不断强化信息技术应用，持续加强信息系统建设，深入推进以数治税，进行了有益的探索与实践。

充分发挥技术支撑作用。税务部门推动云计算、区块链等信息化新技术应用，构建了中国最大的电子政务生产交易云——税务云平台，有力支撑各类税务应用系统集中运行。目前，于2016年正式上线并不断优化完善的信息化工程——金税三期，年事务处理量近100亿笔，纳税人及其他外部用户超过1亿人（户），为构建优化高效统一的税收征管体系奠定了坚实的信息化基础。

充分发挥数据赋能作用。数据是推动信息化、数字化发展的关键要素，对提升国家治理体系和治理能力的乘数作用愈发凸显。税收大数据在防控税收风险、优化税费服务、规范税收执法、服务宏观决策方面可以发挥重要作用。经过充分挖掘，税收大数据的“金山银库”数据体量更大、处理更快、维度更细。目前，我国税收收入数据已经实现了实时更新。

充分发挥业务引领作用。走科技兴税之路，需加速现代信息技术与税收业务的深度融合，推动实现税收服务管理模式的创新与变革。为实现办税缴费方式更便利、税费服务更智能、税收监管更精准等目标，税务部门运用税收大数据等技术，为海量自然人纳税人提供个人所得税年度汇算预填报服务，目前90%的涉税事项、99%的纳税申报业务都可网上办、线上办、掌上办。

信息是国家治理的重要依据，要以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化。第二届“一带一路”税收征管合作论坛聚焦“数字时代的税收信息化能力建设”，既是顺时之需，也是发展之要。今后，应继续加强税收信息化建设交流、加大税收信息化培训援助、加快推进合作机制建设，充分共享先进做法和实践经验，促进税收信息化建设能力不断提高。

（作者为国家税务总局局长，本报记者王观根据第二届“一带一路”税收征管合作论坛发言整理）

《 人民日报 》（ 2021年09月14日 10 版）

(责编：白宇、赵欣悦)