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5年来，申报进出口货物总值超140亿元

中欧班列助“广货”卖全球

本报记者  贺林平
2021年09月14日05:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　通信设备、家电、灯具、家具……如今，越来越多粤港澳大湾区的优势产品和特色产品，不是经大家熟悉的水路装船出海，而是通过中欧班列这条通道，源源不断运往中亚、欧洲。

　　自2016年广州首开中欧班列以来，5年间的发展呈快速上升趋势——广州中欧班列共从广州大朗站发运班列387列、标箱35932个，申报进出口货物总值超140亿元。

　　粤港澳大湾区是全球最重要的制造业基地之一，也是全国外贸进出口的重要始发地。2016年8月28日，首趟广州中欧班列“穗满俄”（广州大朗—满洲里—俄罗斯沃尔西诺）顺利发车。

　　“这让我们出口家电有了更多选择。通过中欧班列将货物出口到欧洲，不仅在价格方面比空运的优势明显，还比海运用时更短。”广东美的厨房电器制造有限公司物流部经理陈焕如说。

　　受新冠肺炎疫情影响，从去年开始，部分海外订单需求向我国转移；在海运需求增长的同时，海运费用也大幅增长，这增加了本土出口企业的物流成本。而中欧班列有着覆盖地域广、运输承载量大、运输成本较空运低、运输时间较海运短等诸多优势。今年以来，截至8月27日，广州大朗共开行出口班列85列，发运标箱8498个，货重4.18万吨，货值26.24亿元，同比分别增长54.55%、67.15%、63.92%、43.39%。

　　能实现贸易额逆势上涨，除了中欧班列的优势外，通关便利化也起到了助推作用。广州海关全面推广便捷通关措施，发挥智慧海关监管优势。除了现场设立中欧班列服务专窗，提供“一站式”服务外，广州海关同时开展舱单归并、简化申报手续等举措。目前各线路从确认需求到抵达目的地平均仅需15天，比海运节约50%以上的运输时间。

　　“为助力中欧班列业务发展，5年来，广州海关实施以铁路运输为核心、多式联运为纽带，水运、陆运监管点为网点的物流监管模式，促进信息共享、互联互通，建立了跨关区通关协调机制。”广州海关副关长许广安说。

　　下一步，广州将继续支持广州中欧班列提高业务覆盖面，进一步拓展欧洲方向班列线路，提升竞争力。

　　

　　版式设计：张丹峰


　　《 人民日报 》（ 2021年09月14日 10 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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