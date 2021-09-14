白之羽

“高大上的机器人确实好用，但大部分企业买不起也没必要买，智能改造，很多时候是从小小的传感器开始做起的。”采访中，一名供应商的回答让记者很有感触。

浙江是制造业大省，在本次调研中，接受采访的企业也大多来自传统制造业，在智能改造上做得很好。即便如此，也并非所有企业都有底气说自己进入到智能制造的高级阶段。有些企业负责人甚至坦诚地说：“我们一些生产环节或生产车间，还处于从自动化向信息化过渡的阶段。”

说起来，从最初的机械化、自动化，到后来的信息化、智能化，制造业一步步的改造提升，最终目的都是将“人”的影响降低，将“设备”和“数据”的影响增大。在这个过程中，如果盲目地追求先进设备或先进管理系统，从表面上看，生产管理过程或许“焕然一新”，但实际上却可能造成投资过高回本慢、人机协调不到位、效果效能难发挥等问题。

换言之，无论是单个环节、单条生产线，还是一个车间乃至整个厂区的智能改造，都应该找到一个提升的平衡点，让有针对性的智能改造最大程度助力生产和管理。

从这个角度来看，智能制造不是机械手臂，智能制造也不是中控大屏，智能制造是在探索一种“生产提供数据、数据反馈生产”的模式。企业只有找准自身的发展定位，探索智能改造最优解，才能在竞争激烈的制造业行业中实现自身利益的最大化。

《 人民日报 》（ 2021年09月14日 10 版）

(责编：白宇、赵欣悦)