本报记者 高 炳

近日，作为十四运会重点保障线路之一，高新路“上新”了。

“六车道拓成八车道，不堵车，心情都好了。”说起路面变化，出租车驾驶员杨静安如数家珍，“安全岛，待转区，标线完善，人车分离……行车新体验，忍不住点赞！”

最亮眼的，要数“科技硬核”灯杆——市政、城管、交通、安防、环保、通信等杆件“多杆合一”，搭载5G微基站，通过“大数据+平台”，智慧化巡查监管。高新区城管局工作人员说，“满满‘科技范儿’，带来万物互联的智慧街区新气象。”

科技，是西安高新区的“大招”，也是其澎湃的发展动力。区内企业“巨子生物”，拥有“类人胶原蛋白”生产技术，达到国际领先水平；诺瓦公司在全球LED显示屏领域，占有重要一席……

类似企业并非孤例。2020年，西安成为西北首个GDP破万亿城市，其中高新区占比近1/4。

“搭创新平台、引人才落地、创良好氛围，在高新区的‘沃土良田’里，创新主体如雨后春笋。”西安高新区相关负责人介绍，目前区内高新技术企业已达上万家，涵盖光电芯片、信息技术、生命科学、人工智能等领域，“高新科技，已成为这座西北内陆城市的重要引擎。”

科技，既点亮经济，又走入生活。今年以来，高新区以十四运会为契机，按下民生保障、全运惠民的“快进键”。“污染源自动监测，‘智慧环保’筑一道‘绿色屏障’；水温、燃气等数据自动采集，‘智慧供暖’让服务更贴心……”高新区相关负责人表示，“走进日常，贴近生活，科技带来了‘别样的温度’。”

《 人民日报 》（ 2021年09月14日 15 版）

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