张佳星

原标题：又一智能“新沃土”！中国汽车业创新持续加速

智能汽车也能无线充电？未来的新能源汽车可以续航1000公里，而且充电时间减半？

继智能手机之后，智能汽车成为创新“新沃土”：传统汽车厂商纷纷加码“新能源”“自动驾驶”，华为、小米等头部企业开始跨界“造车”，也有不少投资者看好智能汽车领域将孵化更多“独角兽”。

智能汽车的产业链如何从传统汽车中转型、升级？为了构建一个开放的技术社区，9月9日，清华大学苏州汽车研究院、中国电动汽车百人会、中国电信股份有限公司研究院、亚马逊云科技等单位共同宣布参与到“汽车行业创新加速计划”中，推动汽车产业链各方优势互补、共同创新，助力中国汽车行业转型。

创新不能“关起门”自己做

“创新肯定意味着不可能‘关起门’来自己做。” 一大型车企创新项目负责人坦言，对于创新，传统车企研发部门有各种各样的需求。

汽车研发创新、生产制造方式已经发生转变，全套机器学习工具正在支持着自动驾驶汽车的开发和测试，而空气动力学和碰撞的模拟也为汽车的生产制造提供着智能工厂和智能供应链的解决方案……

随着云上研发技术的成熟和共享，传统行业与新技术领域共同转型成为可能。“智能汽车和自动驾驶技术正在高速发展,车路协同的自动驾驶技术急需攻关和验证。”中国电信股份有限公司研究院副院长吴湘东表示，将同亚马逊云科技在5G+云边协同等方面展开合作，携手共同构建车路云一体化架构。

激发创新，营造智能汽车的创新生态，已经成为业内共识。清华大学苏州汽车研究院院长助理王枫认为，通过产、学、研的对接，实现优势互补、资源共享、互利共赢，将推动我国汽车领域的科研攻关和成果落地，真正推动产业链对接及跨界合作。

“新四化”里的“小年轻”们，初创成长只需几年

初创企业更为敏捷，没有很多大企业的固有的框架或者包袱，很多实践经验也表明，初创企业通常会有非常好的创新。

“近期我们投资了一家新型永磁材料的初创企业，这家初创企业可以生产一种不含稀土的永磁材料。”有投资人表示，“新四化”的发展对电机的需求产生新要求，汽车产业对永磁材料的依赖性也在增加。

在汽车领域，“电动化、网联化、智能化、共享化”的“新四化”给了“小年轻”们实战机会。对于投资者来说，早期进入初创企业的创新更有利于包括新型材料在内的颠覆性技术的应用，进而推动汽车的小型化、轻量化和高性能化。

早期合作大大加速新技术落地，以激光雷达为例，被马斯克认为不可取的激光雷达，目前已被视为自动驾驶L3及以上级别标配。丰田、本田、沃尔沃等多家车企的最新车型都要安装，生产激光雷达的头部企业在几年前还都是初创企业，美国Velodyne、Luminar在去年先后登陆纳斯达克，国内禾赛科技前不久刚完成超3亿美元D轮融资。

业内人士认为，与上一次造车热不同，此次的新能源以及智能化方向在技术和资源上都更加成熟，中国汽车行业创新发展将持续加速。

(责编：赵超、陈键)