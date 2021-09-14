都芃

原标题：中部崛起闯新路 关键靠创新

“安徽要实现弯道超车、跨越发展，在中部崛起中闯出新路，关键靠创新。科技创新是最大政策、第一动力，安徽将不断激发科技创新这个‘关键变量’。”

9月13日下午，在国新办举行的推动中部地区高质量发展有关情况的发布会上，安徽省委常委、常务副省长邓向阳在回答科技日报记者提问时，强调了科技创新在推动区域发展中的强大力量。

地方财政科技拨款占地方财政支出的4.95%，安徽正在举全省之力建设科技创新攻坚力量体系。目前，安徽已建成合肥综合性国家科学中心、合肥国家实验室等一批国家战略科技平台，涌现出量子通信、动态存储芯片等一批重大原创性成果。战略性新兴产业产值占规模以上工业产值的比重达到40.3%，区域创新能力稳居全国第一方阵。安徽以自身实例证明了科技创新对于区域经济社会发展强大的推动作用。

与安徽情况不同，山西作为传统能源大省，背负着建设国家资源型经济转型综合配套改革试验区和开展能源革命综合改革试点的重大使命，这也是碳达峰、碳中和背景下山西义不容辞的历史责任。要完成这一使命，科技创新同样不可或缺。山西省副省长韦韬表示，山西正加快科技攻关和推广应用速度，推进煤炭绿色低碳清洁利用国家实验室筹建工作和国家科技创新基地建设，开展二氧化碳捕集、利用和封存技术攻关，稳步推进能源互联网试点，并全面参与全国碳排放权交易市场，坚决完成国家下达的碳排放强度控制目标。与此同时，山西通过推广5G+智能矿山建设，推动非常规天然气增储上产和全产业链发展，实施可再生能源倍增行动，全面提升能源供给质量。

同样面临发展挑战的还有此前分别遭受疫情打击和极端特大暴雨洪涝灾害的湖北、河南两省。湖北省以“把因疫情造成的损失补回来”为阶段性目标，提出要发挥六大优势、强化六大功能、实现六大目标。而排在前两位的，都与科技创新有关。湖北省委常委、常务副省长李乐成提出，首先要发挥湖北科教资源富集优势，强化科技创新策源功能，建设成为具有全国影响力的科技创新中心。其次是发挥产业基础雄厚优势，强化高端产业引领功能，建设全国重要的先进制造业基地。而依据这六大优势、功能和目标，湖北将建设科技强省，创建具有全国影响力的科技创新中心摆在其“八大重点任务”中的首位。

作为全国粮食生产的重要基地，极端强降雨洪涝灾害对河南的秋粮生产造成了较大影响，受损农作物面积约87万公顷。河南省委常委、常务副省长周霁表示，目前在农技人员指导下，受灾地区正通过采取抢种、补种、改种等措施，努力将灾害损失降到最低，确保今年粮食产量继续突破1300亿斤。在谈到如何改善薄弱环节，提升应急抗灾综合能力时，周霁特别提到强化种业支撑。农业现代化，种子是基础，是粮食生产的“芯片”。河南依托国家生物育种产业创新中心、国家种业现代化农业产业园等“国字号”平台，聚焦创新资源，保护好种质资源，实施技术突破，从而在源头上将河南建设成种业大省，保障粮食安全。

科技创新为中部崛起提供澎湃动力，具体从何处下手？安徽的做法或许可资借鉴。

发布会上，邓向阳指出了安徽接下来推动科技创新发展的五大方向，从具体工程建设到体制机制改革，进一步为安徽发挥科技创新优势明确了发力点。首当其冲是坚持打造高能级“大国重器”，将服务保障国家实验室建设作为安徽科技创新的“一号工程”，高水平推进国家大科学装置集中区建设，催生更多重大原始创新成果，在更多领域实现并跑领跑。其次是加快攻关“独门绝技”，既甩掉“卡脖子”的手，又锻造“杀手锏”技术，围绕量子信息、热核聚变、先进光源、稳态强磁场等关键共性技术、前沿引领技术开展攻关，加强先进储能、氢能、碳捕集利用和封存等关键核心技术研究，力争突破一批绿色低碳关键核心技术，奋力打造具有重要影响力的科技创新策源地。

(责编：赵超、陈键)