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用凌日的时间变化来寻找卫星

2021年09月14日08:16 | 来源：科技日报
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原标题：用凌日的时间变化来寻找卫星

　　科学家认为，行星的卫星可能在保持行星长期宜居方面发挥着关键作用。但卫星太小，很难通过直接观测发现它。近日，科学家找到了一种新的方法——利用凌日的时间变化来探测卫星。

　　当一颗行星从恒星前面经过时，恒星会变暗一点。卫星对行星的牵引作用会导致行星在其轨道上轻微摆动。这种摆动使恒星的变暗有时早，有时晚。研究人员认为，可以通过观测行星在其轨道上的运行，并将观测结果与已知有卫星或没有卫星的行星模型进行比较，来确定一颗行星是否存在卫星。

　　“就像通过观察树枝的弯曲来证明有风一样。”研究人员表示，这是卫星存在的间接证据，因为没有其他东西能以这种方式牵引行星。

　　月球对地球上的生命演化至关重要。因为如果没有月球，地球的轴倾斜就不会那么稳定，这将不利于气候的稳定。研究人员表示，如果能用这种方法来寻找其他卫星，或许可以帮助我们发现其他与地球相似的天体。

　　相关研究成果发表于《天文学杂志》。

(责编：赵超、陈键)

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