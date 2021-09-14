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哪里适合建光伏 这份“导航”来引路

江耘
2021年09月14日08:16 | 来源：科技日报
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原标题：哪里适合建光伏 这份“导航”来引路

　　在“双碳”目标引领下，多地正大力推动分布式光伏发展。哪有适合光伏接入的屋顶资源？不同镇街、村落的光伏发电潜力如何？区域的配电网是否具备消纳能力避免弃光、弃风现象？这些问题只需一套数字化“光伏导航”工具就能回答。

　　“原来我们村的光伏发展潜力排名全区第五，到2025年可以发展光伏发电的地块有23个，可挖掘的总容量达到69兆瓦。”浙江杭州市余杭区仓前街道高桥村村委会书记孙建强收到了一份“光伏导航”结果，村里可以参考“导航”发展新能源。

　　该项目开发负责人、国网杭州供电公司发展部杨翾介绍，公司以“网上电网”为载体，借助电网资源与土地控规“多规合一”等技术创新，推出了“光伏导航”工具。这套“光伏导航”工具具有“找资源、算潜力、晒排名、做评估”四大功能。

　　杨翾介绍，依据土地规划，“光伏导航”工具可筛选出适合发展分布式光伏的地块资源，建立专业分析模型，以聚合计算方式评估，到2025年、2035年和2050年，每一个行政村和供电网格的光伏发展潜力值，晒出区域内的排名情况，并判断每个供电网格的光伏消纳平衡能力，再以红、橙、黄、绿4种颜色标示出“光伏导航”工具所在区域的光伏消纳能力级别。

　　得益于“网上电网”汇集海量数据的优势，“光伏导航”工具可实现从“地块—村庄—网格—区县”四个层级开展分布式光伏资源评估，针对每个网格具体情况开展配电网规划，确保新能源光伏发电100%全消纳。

　　“小至一幢楼，大到一个县域，‘光伏导航’都能测出能建多少容量的光伏电站，并定位出区域内哪个位置最适合发展光伏发电。”杨翾介绍，以杭州临平新城为例，“光伏导航”扫描发现全区可以发展光伏发电的屋顶资源为154.4万平方米，而目前其中的96%仍待开发利用。

(责编：赵超、陈键)

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