魏依晨

原标题：围绕数字视听产业部署创新链 “中国中部声谷”崛起中

近日，记者走进江西吉安高新区，看到17条生产线开足马力，数个集装箱的苹果智能无线蓝牙耳机从位于江西省吉安市吉安高新区的江西立讯智造有限公司（以下简称立讯智造）仓库启运。这数千万套产品的订单陆续通关后将交付海外客户。从2015年至今，这家企业凭借海外高端订单，成长为江西最大的加工贸易企业，年产值高达300亿元。立讯智造的马力十足仅仅是吉安高新区发展的一个缩影。当前，吉安高新区正以数字视听产业形成集群效应，成为驱动江西经济高质量发展的强大引擎。

集群效应已初具规模

“吉安数字视听创新型产业集群主要以数字视听类企业为主，业务集中于耳机、音响、耳机高清数据连接线、车载影音系统、电脑插接件、高频数据传输连接线、精密线缆的研发和生产等。”吉安高新区科创中心主任王智向科技日报记者介绍，吉安数字视听创新型产业集群先后引进了多家数字视听龙头企业，以及三十余家关联企业，形成了一条龙头企业带动，上下游企业辅助，集研发、生产、运输、销售为一体，产业配套完整的产业链、创新链，目前集群效应已初具规模。

据介绍，目前集群企业总数达72家，其中规模以上企业36家，总营业收入达470亿元，占园区比重85.1%；主营业务收入大于5亿元的骨干企业共6家；高新技术企业28家。“目前集群拥有瞪羚企业3家，潜在瞪羚企业2家。其中立讯智造主营业务达307.8亿元，遥遥领先于无线蓝牙耳机同行企业。博硕科技（江西）有限公司（以下简称博硕科技）、协讯电子（吉安）有限公司、先歌音响（吉安）有限公司的主营业务收入分别达55.8亿元、44.9亿元和8.1亿元。”王智说。

全面支持首位产业发展

“为了科学规划发展，吉安高新区在项目招引、融资、财税扶持、技术创新、人才培养、平台建设等方面出台政策，积极推进集群建设和发展。”王智说，省市县各有关部门也按照各自职能，加强指导和服务。

据了解，吉安围绕数字视听产业发展，聘请国内知名产研机构编制规划，特别是由高工产业研究院编制的《吉安高新区“中国中部声谷”发展研究报告》突出延伸和完善产业链、创新链，并将以电子信息、数字视听声学为品牌，打造“中国中部声谷”。

“在政策上我们也是全面支持，不仅着力产业链发展，也注重创新链发展。”王智介绍，其对电子信息首位产业进行首位培育、首位支持。先后出台了总部经济发展、工业企业做大做强做优、首位产业龙头企业发展等政策，在用地、税收、资金、创新发展、上市扶持等方面进行奖励。据悉，吉安近几年“腾笼换鸟”项目10个，近20个项目迅速裂变扩张。

吉安以“互联网+”的思维创新政府管理服务，对高新技术企业、院士工作站、创新平台、新产品开发、专利等给予奖励，2020年共奖励2000余万元。不仅如此，为提升国家自主创新示范区建设水平，吉安从推动创新型企业发展壮大、提升科技创新水平、完善科技投融资体系、做优创新创业生态、打造人才集聚区五个方面出台21条政策，着力构建科技创新生态链。

创新推动产业转型升级

“吉安数字视听产业集群目前正在推动企业由贴牌代加工到创建自主品牌转型，产品由单一化到终端产品升级。”王智说，当下集群的企业创新主体培育成效不断涌现。博硕科技拥有国家级实验检测中心和EMC监测中心，是行业标准的制定者和参与者。立讯智造高端蓝牙耳机拥有60多项专利，生产了60%以上的苹果二代耳机，100%苹果三代耳机，2020年出口额272.85亿元，占江西省出口额的十分之一，立讯智造获批工信部2020年工业互联网试点示范项目，标志着本集群龙头企业的制造水平已达到国内一线水平。

“未来，吉安数字视听产业集群还将在强化政策集成、立足新兴产业、培育领军企业、着力产业创新方面进发。”吉安高新区相关负责人表示，目前吉安高新区正在大力推进数字视听产业倍增计划，从加快基础设施建设、提供生产要素保障、加大财税扶持力度、保障集群发展用地、提供人才技术支持、提高企业融资能力、强化公共服务平台等方面给予政策支持。并且还将实施创新型平台载体提升行动，积极组织国内外高校、院所与集群企业开展技术合作解决关键技术难题。

“我们还将加大校地校企合作，实现科技成果转移转化。”该负责人表示，集群所在地已与有关大学签订了战略合作协议。企业以柔性引进等方式与电子科技大学、南昌大学、湖南大学等高校科研院所开展人才团队建设、参与项目的研发与管理工作。

(责编：赵超、陈键)