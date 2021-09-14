刘坤

原标题：中国制造迈向“创造” 信息通信实现新跨越

“首艘国产航母列装，C919大型客机试飞，全球最先进的超深水钻井平台建成运行，特高压输变电、大型掘进装备等跻身世界前列，标志着中国制造水平不断提升，我国制造业正从中国制造向中国创造迈进。”9月13日，工业和信息化部部长肖亚庆在国务院新闻办举行的新闻发布会上说，党的十八大以来，我国工业和信息化发展取得历史性成就、发生历史性变革，增强了国家的经济实力、科技实力和综合国力，为提升人民生活质量和水平，为全面建成小康社会作出了重要贡献。

肖亚庆表示，力争通过“十四五”时期的努力，加快推进新型工业化、信息化，实现综合实力迈入制造强国和网络强国行列目标，为全面建成社会主义现代化国家提供坚实的物质基础。

制造业大国地位进一步巩固

肖亚庆介绍，自2010年以来，我国制造业增加值已连续11年位居世界第一。我国工业拥有41个大类、207个中类、666个小类，是世界上工业体系最为健全的国家。光伏、新能源汽车、家电、智能手机等重点产业跻身世界前列，通信设备、高铁等一大批高端品牌走向世界，制造业大国地位进一步巩固。

党的十八大以来，我国高技术制造业和装备制造业引领带动作用显著增强，传统产业焕发新活力；制造业骨干龙头企业加快发展壮大，中小企业创业创新十分活跃、专业化水平持续提升，已培育4万多家“专精特新”企业、4700多家“小巨人”企业、近600家制造业单项冠军企业；企业创新主体作用显著增强。

以新能源汽车为例，肖亚庆称，我国新能源汽车发展有“三个突破”：一是技术突破，建立了上下游贯通的完整产业体系，突破了电池、电机、电控等关键技术，其中，动力电池技术全球领先；二是产品突破，续航里程在原有基础上大幅提升；三是市场突破，连续六年产销量全球第一。

“总体看，我国新能源汽车发展正处在加速发展期。”肖亚庆说，要充分发挥市场作用，鼓励企业兼并重组、做大做强。加强推广应用，加快充换电基础设施建设，持续开展好新能源汽车下乡活动，推动提高城市公交、出租以及物流配送等领域新能源汽车的比例。推动电动化与智能网联技术融合发展，引导企业提升产品质量、提高服务水平、树立品牌形象，让消费者更喜欢买，用起来也更放心。

针对汽车芯片供应紧张问题，工业和信息化部党组成员、总工程师、新闻发言人田玉龙表示，今后将加强协调力度，加强供应链精准对接，积极扶持芯片制造企业加快提升供给能力；加快转型升级，坚持电动化、网联化、智能化发展方向；继续深化开放合作，使汽车行业平稳健康发展。

建成全球最大规模5G网络

5G是当前社会各界高度关注的话题之一。

肖亚庆表示，党的十八大以来，我国信息通信业实现新的跨越：建成全球最大规模光纤和移动通信网络，固定宽带从百兆提升到千兆，光网城市全面建成；移动通信从4G演进到5G，实现网络、产业、应用全球领先。同时，5G、工业互联网等新技术与制造业加速融合，新场景、新模式、新业态蓬勃兴起，数字产业化、产业数字化步伐加快，数字经济为经济社会持续健康发展提供了强劲动力。

工业和信息化部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国介绍，我国建成了全球最大规模的5G网络。截至今年8月份，我国累计建成5G基站达103.7万个，已覆盖全国所有的地市级城市，以及95%以上的县城城区和35%的乡镇镇区；打造了上万个5G应用创新案例，尤其是在媒体、医疗、交通、教育等行业形成了一批典型应用。5G产业加快发展，我国企业声明5G标准必要专利数、国产品牌5G系统设备出货量、芯片设计能力等方面在全球具有领先优势。

赵志国表示，今后要坚持适度超前原则，全面推进5G网络建设，加快向乡镇覆盖延伸。深化5G共建共享，推进异网漫游。拓展应用场景，面向新型信息消费、实体经济、民生服务三大领域，聚焦工业、交通、医疗等多个重点行业，再培育一批5G融合应用的典型示范。优化生态环境，推进面向行业应用的5G芯片、终端等产品研发和产业化，深化供需对接，推动5G创新发展。

此外，肖亚庆指出，我国平台经济发展很快，总体态势是好的，特别是在促进经济社会发展和方便群众生活方面，都起到非常重要的作用，但在这个过程中也出现了一些问题，引起各方面高度关注。

“互联网发展一定要能够使老百姓的生活更加方便，助力各方面发展，最终促进互联网行业、平台经济健康有序发展。”肖亚庆说。

推进制造强国和网络强国建设

当前，我国已开启全面建设社会主义现代化国家新征程，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

肖亚庆表示，今后要聚焦科技自立自强，打好产业基础高级化和产业链现代化攻坚战；加快健全以企业为主体的技术创新体系，推动产学研用深度融合；实施关键核心技术攻关工程，突破“卡脖子”技术瓶颈；要统筹“补短板、锻长板”，开展产业链强链补链行动，提高产业链和供应链的稳定性和韧性。

“提高制造业水平，既要着力做大增量，注重在存量上升级和改造，又要注重培育有良好成长性的产业和产业集群，进一步延伸、拓展和深化产业链。”肖亚庆说，要通过实施传统产业技术改造升级工程、质量提升行动等，把产业整体素质提高上去，把品种、品质、品牌“三品”搞上去。

肖亚庆表示，世界经济数字化发展、数字化转型是大趋势，制造业数字化转型确实是关系到生存和发展的“必修课”。一方面，要推动数字技术在制造业全流程、全领域深度应用，培育发展网络化研发、个性化定制、柔性化生产等新业态新模式。另一方面，要加快5G网络部署，构建基于5G的应用场景和产业生态，培育壮大人工智能、大数据、区块链等新兴产业。

(责编：赵超、陈键)