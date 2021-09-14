梁 瑜

原标题：市场越规范，消费越放心

新冠肺炎疫情发生以来，人们深刻地认识到，“形成强大国内市场”“畅通国内大循环”，是进一步激发经济活力、积蓄发展动能、对冲世界经济下行风险的必然要求。只有让人们能消费、愿消费、敢消费，消费才能继续成为中国经济增长的压舱石。

事实上，近年来，在让消费者明白消费、放心消费方面，从国家到地方都出台了很多政策，不断清理灰色地带，引导经营者尚德守法，消费者的满意度在稳步提升。尽管如此，个别行业、领域还存在一些消费乱象，一定程度上扰乱了市场秩序，影响了消费者信心。特别是，出现消费纠纷后，很多消费者还面临维权不畅、投诉无门的情况。比如，一些商家以智能客服代替人工客服，一声声“亲”叫得挺亲切，就是听不懂“人话”，解决不了任何问题。

分析乱象成因，可以发现，有的是因市场规则缺失，比如共享充电宝定价不规范等问题；有的是监管滞后造成的，比如饱受诟病的预付卡消费“跑路”等现象；有的则是惩罚力度不够，不足以震慑企业，比如之前某大型连锁超市刚被约谈过，就又发生了“臭肉”事件。

应该说，市场秩序越规范，消费者才能越放心。规范行业、领域的失序行为，就是要营造公平、有序、健康的市场环境，确保经营和消费在公平的法治环境中进行。基于此，要以问题为导向，不断织密制度笼子，补齐规则短板，给市场主体画出底线、描清红线，夯实消费者权益保障基础；要创新和完善监管，通过依法处罚、行政指导、司法惩处等多种手段，形成有效震慑，净化市场消费环境；要打通消费维权堵点，让消费者权益保护随时“在线”，让正义以最快速度、最低成本实现，不断增强消费者的获得感。

此外，消费者也要擦亮眼睛。“天上不会掉馅饼”，这是一条基本常识。许多人之所以身陷消费陷阱，就是忘记了这一点，贪图一时便宜，或者梦想能快速赚钱。日前，有媒体曝光了老人免费领鸡蛋的骗局，成本仅20元的代餐粉竟然卖398元，就是一个典型例子。

无规矩不成方圆。以高质量的产品满足大众所需，以高效的监管营造良好消费环境，以多层次的社会保障增强大众消费信心，消费才可能为更高水平经济循环提供强劲动力。一个让消费者感受到友好的市场环境，才有助于进一步浓厚商业文明风尚。实际上，这也是提升社会治理水平的应有之义。

（中国经济网供稿）

(责编：赵超、陈键)