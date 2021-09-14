周慕茜

原标题：外贸向好源于制造给力

近日，海关总署发布了我国前8个月的外贸成绩单，8月我国货物进出口总值达3.43万亿元，同比增长18.9%，单月进出口值创历史新高。尽管上半年的低基数效应渐渐褪去，但近2个月我国外贸表现依然较为强劲，在诸多困难之中走出了相对稳健的步伐，这离不开我国制造业的坚强韧性作保障。

过去一年多，新冠肺炎疫情给全球物流链、产业链造成了一系列连锁反应，给外贸行业带来巨大波动，苏伊士运河拥堵等意外事件也一定程度加剧了外贸行业面临环境的复杂性。一些外贸企业尤其是出口企业既感受到订单纷至沓来的喜悦，也遭遇海运运费大幅上涨却依然订不到货柜的窘迫，而汽车、电子等行业还深受芯片供应不足的困扰。今年以来，受到某些国家货币宽松政策等因素影响，大宗商品价格持续走高，塑料、纸浆、金属矿砂等制造业原材料价格极限挤压出口企业利润。

面对种种困难，我们在对外贸保持谨慎预期的同时，也应当看到，诸多不利因素仍然没有改变我国外贸向好的走势。我国外贸已连续15个月同比正增长，其中出口自去年4月以来已经连续17个月增长。在这背后，是自去年3月以来，我国制造业采购经理指数（PMI）连续18个月位于扩张区间，保持较高的景气水平，为外贸提供了充足动力和强大支撑，也是数以万计的企业与工厂敏锐跟踪并积极响应需求、调整结构、应对困难的努力付出，更是全球门类最齐全的制造业产业链所拥有的较高自主生产能力。

我国制造业适应变化的能力，是其坚强韧性的重要保障。2020年年初，国内制造业遭遇短暂冲击后迅速恢复，面对初期防疫物资紧缺的状况，一大批企业临时改线生产口罩等应急产品，不仅解决了国内的短时急需，口罩等防疫物资也在后续相当长一段时间内成为了出口的显著增长点之一。随着海外居家防疫，我国家电企业生产线高速运转，充分保障了国际上有关消费需求。2020年，我国出口占全球份额创出历史新高。

我国制造业正在积极解决问题，而不是等待“方舟”降临。比如，当国际海运和货柜紧张成为制造业出口的阻碍时，我们就制造更多的集装箱化解难题，出口集装箱数量大增。或许未来一段时间，国际海运费用仍居高难下，原材料价格上涨进一步向成品端传导，我国制造业仍将面对着充满不确定性的环境，但是，我国制造业已经展现出并将继续展现充足韧性，是我国外贸行稳致远的坚强底气。

(责编：赵超、陈键)