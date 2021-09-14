乔金亮

原标题：用绿色发展实现金色丰收

当前，我国农业绿色发展仍处于起步期，农业生态环境治理还处在治存量、遏增量阶段。现实难题集中在资源、市场、机制三方面。这就需要激活市场动能，变绿色为效益；激活科技动能，变废物为资源；激活制度动能，变补贴为动力。

田野金黄，农业向绿。日前，中办、国办印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》，提出完善以绿色生态为导向的农业生态治理补贴制度；农业农村部等6部门印发《“十四五”全国农业绿色发展规划》，成为我国首部农业绿色发展专项规划。此前，“十四五”规划把粮食综合生产能力列入经济社会发展主要目标。种种举措表明，打造绿色低碳农业产业链，以绿色方式实现金色丰收，成为“十四五”农业发展的一个重点。

推进农业绿色发展是农业发展观的一场深刻革命，也是农村经济发展到一定阶段的必然要求。春种秋收，农民按时令耕耘，一季接一季。农业“四季歌”的背后，不变的是稳产保供的目标，变化的是绿色兴农的导向。在很长一段时期，我国农业先要解决“有没有”的问题，被迫以大水、大肥、大药的投入来换产量。近年来，农业持续瞄准“优不优”“绿不绿”的问题，从投入端的农药化肥减量，到过程端的作物秸秆、畜禽粪污处理，再到产出端的绿色优质供给，努力把资源利用过高的强度降下来，把面源污染加重的趋势缓下来。

当前，农业绿色发展仍处于起步期，农业生态环境治理还处在治存量、遏增量阶段。现实难题集中在资源、市场、机制三方面，对应的是生产方式仍较粗放，绿色优质农产品供给还不足，激励约束机制尚未健全等问题。如今，我国已明确碳达峰、碳中和目标，农业农村减排固碳需要付出更大努力。老问题与新挑战交织在一起，解决起来非一朝一夕之功。

妥善解决新老问题，要避免把农业生产与生态环境保护对立起来。既不能因为保供给而牺牲生态，也不能因为保生态而影响农产品供给。农业绿色发展，追求全链条的可持续，实现资源环境与物质产出的均衡，目的是更好实现农业的功能。因此，保障粮食和重要农产品供给是农业绿色发展的底线，也是底气所在。无论是降低耕地资源利用强度，或者是治理农业环境突出问题，都要考虑巩固粮食和重要农产品产能。在此基础上，着力激活三方面动能，让生态绿色成为现代农业的鲜明标志。

激活市场动能，变绿色为效益。随着收入水平提高和健康意识增强，不少消费者愿意为绿色优质农产品付出更高价格。与传统农业相比，绿色农业生产成本明显提高，如果产品卖不出好价钱，那么农民就失去了绿色发展的动力。要探索“绿色+”特色产业的模式，让农民从绿色生产中得到的收益，大于粗放方式带来的收益，从而使绿色生产成为自觉行动。

激活科技动能，变废物为资源。人们常说，很多垃圾是放错了地方的资源，有限的资源用好了可以创造无限的价值。以种植业来说，有多少籽实就有多少对应的秸秆，这些秸秆用好了就是饲料。以畜牧业来说，有多少肉类产量就有多少对应的畜禽粪污，这些粪污用好了就是肥料。关键是要加快绿色农业科技创新，引导人才、科技投向绿色农业，生产技术集约高效、产业模式生态循环，让废弃物在循环农业的链条里动起来，成为资源。

激活制度动能，变补贴为动力。基于可持续发展的农业补贴是世贸组织规则所允许的，也是我国现阶段所需要的。比如，耕地轮作休耕可以培肥地力，为农民带来长远收益，但要等很长时间才能见效，如果财政不在一定期限内给予补贴，农民就没有积极性。建立以绿色生态为导向的农业支持政策体系，要在开展农业绿色发展长期固定观测基础上，完善生态保护补偿机制，让保护农业资源、善待农业环境的人受益。

(责编：赵超、陈键)