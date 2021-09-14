谢飞

原标题：从慕尼黑车展看汽车业潮流

久负盛名的德国国际汽车展9月7日至12日在德国慕尼黑举行，这也是该展从法兰克福移到慕尼黑后的首次亮相。

自新冠肺炎疫情暴发以来，全球汽车工业和汽车展会行业经历了一系列的重大冲击，此次展会成为观察汽车业发展的重要风向标，展现了全球汽车工业发展的潮流趋势。

电动化成主流趋势

今年慕尼黑车展最大的亮点非“电动汽车”莫属。此次车展上，传统的燃油车型几乎销声匿迹，各大厂商都将精力集中在电动车领域，各式各样的电动车型成为各家厂商的主打产品。

随着节能减排与应对气候变化成为国际社会共同关注的话题，汽车工业作为传统排放大户的代表面临巨大压力，此次车展可谓具有标志性的转折意义。

德国汽车工业联合会主席穆勒在展会上表示，欧洲将成为最先实现碳中和的地区。今年的慕尼黑车展则是在交通出行领域启动碳中和行动的起点。碳中和的出行方式对于汽车工业而言既是机遇又是挑战。整个汽车工业将努力构建一种安全、高效、环保的出行方式。

市场研究机构麦肯锡的一项调查显示，2030年欧洲电动车比例将升至75%，保有量超过7000万辆。正如此次车展上各大传统汽车厂商和大量造车“新势力”所呈现出来的，电动车型已经成为汽车工业发展的主流和前进方向。行业内的竞争已经从更大的马力转向更长的续航里程和更新的理念。

比如，德国戴姆勒集团梅赛德斯—奔驰品牌发布纯电动商务型轿车EQE，续航里程可达660公里。德国宝马集团展示的BMW i Vision Circular概念车采用100%可回收材料。

德国联邦外贸与投资署汽车行业专家迪比通托表示，当前各国对大力发展电动车，特别是电池技术给予了明确支持。各大汽车厂商也开始大力发展电动车型及相关服务。近期德国电动汽车销量超乎预期，特别是上半年德国电动车销量首次超过柴油车，显示出这一趋势正在加速。

融合出行理念彰显

此次慕尼黑车展的主办方——德国汽车工业联合会媒体负责人亨克对经济日报记者表示，此次展会在名称中特别加入了“出行”概念，是慕尼黑车展作出的一次重大路线调整。本次展会给世界呈现的是融合出行的全新出行理念。汽车、自行车、电动摩托车、电动滑板车等一切帮助人们出行的方式都在展会上得到充分呈现，目的就是为了满足人们多样化的出行需求。未来的出行方式将围绕着电动、数字化、自动化和可持续性来展开。

今年有大量自行车厂商参展。主办方认为，这一现象符合此次慕尼黑车展希望传递的信号。为更多的交通出行方式提供展示的空间与舞台，推动交通出行融合发展的理念，正是此次车展引人关注之处。

迪比通托表示，今年的慕尼黑车展释放出了汽车工业转向的强烈信号。从展会的设计与布展，到各参展商的展示，再到诸多专业论坛，无不显示出汽车工业在低排放、可持续等领域的探索与实践。特别是今年慕尼黑在会展中心与市中心之间设置了专用的蓝色试驾通道，参观者可以在专用的车道上试驾各种低排放、零排放的车型。

值得注意的是，此次车展上有众多科技企业亮相。人工智能、自动驾驶、物联网等一系列新理念近年来已深深植根于汽车工业。亨克表示，数字化是继电动化之后汽车工业的又一重要领域。汽车工业将在未来几年乃至几十年中聚焦于自动化和自动驾驶等核心问题。人工智能在汽车领域的更广泛应用将极大推动交通出行领域的智能互联。

(责编：赵超、陈键)