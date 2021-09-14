吉蕾蕾

原标题：重大水利工程释放多重效益

受上游及区间来水增加影响，三峡水库来水快速上涨，9月6日14时入库流量涨至54000立方米每秒，根据《全国主要江河洪水编号规定》，达到洪水编号标准，“长江2021年第1号洪水”在长江上游形成。

水利部长江水利委员会随即调度金沙江下游梯级水库全力拦蓄金沙江洪水，并发出调度令，将三峡水库出库流量加大至28000立方米每秒左右。9月6日19时起，三峡大坝开启一个泄洪孔。长江水文局实时水情显示，6日20时至7日2时，三峡入库流量55000立方米每秒，三峡水库削峰率五成，有效缓解了长江中下游地区防洪压力。

三峡水库发挥的防洪保安能力，是我国重大水利工程建设亮眼成绩单的缩影。“在保障防洪安全方面，随着黄河下游近期防洪治理、江西峡江水利枢纽、河南河口村水库工程通过竣工验收，东北‘三江’治理、天津永定新河治理二期、河北双峰寺水库、广东重点围堤等堤防加固、河道治理和控制性工程基本建成，我国流域整体防洪能力显著提高。”水利部规划计划司副司长李明说。

水安全保障能力显著提高

水利部发布的最新数据显示，截至7月底，重大水利工程已审批立项17项、报送可研审查意见34项，项目开工1万多个、开工率87.4%，完成水利投资1131亿元、完成率47.6%。水利部副部长魏山忠表示，今年以来，各地克服疫情、暴雨洪涝灾害、计划下达偏晚等不利影响，主动作为、持续发力，狠抓年度投资计划执行工作，总体进展良好。

从保障城乡供水方面来看，南水北调东中线一期工程已建成并累计向受水区供水450亿立方米，从根本上改变了北京、天津等受水区供水格局，直接受益人口超1.4亿人，大大提升了沿线城市供水水质，对缓解华北地区特别是海河流域的水资源过度开发起到重要作用。随着青海引大济湟调水总干渠工程、新疆伊犁河拦河引水枢纽和北岸干渠等重点水源工程的建成，城乡供水安全保障能力大幅提升。

此外，重大水利工程在保障粮食安全方面也功不可没。据介绍，我国农田灌溉水有效利用系数由2012年的0.516提高到0.565。大中型灌区续建配套与节水改造、黑龙江三江平原等新建灌区的相继实施，累计新增、改善灌溉面积1300万亩。同时，高效节水灌溉加快推进，“十三五”期间每年新增高效节水灌溉面积2000万亩，为粮食增产丰收提供了强力支撑。

重大水利工程还有效改善了生态环境，保障了生态安全。“随着太湖流域水环境综合治理骨干引排通道、牛栏江—滇池补水、河北引黄入冀补淀等一批生态保护修复工程的实施，有效改善了河湖水生态环境，为区域生态文明建设创造了水资源基础条件。”李明说。

经济社会效益稳步提升

水资源是经济社会发展的基础性要素。重大水利工程是国家水利基础设施网络的骨干，加快推进重大水利工程建设，对保障国家水安全、推动区域协调发展、拉动有效投资需求、促进经济稳定增长具有重要意义。

“水利工程点多、面广、量大，尤其是重大水利工程吸纳投资大、产业链长、创造就业机会多，在工程建设过程中，可以直接产生拉动经济增长的作用。”李明分析说，一方面水利工程需要的用工多，需要大量的群众、农民工加入到水利建设当中，促进就业增加收入；另一方面是需要的设备多，水利工程涉及大量的土方，会使用大量的机械设备，工程也会需要大量金属构件和机电设备；此外，需要的原材料多，对水泥、砂石料等建材的需求量很大。“十三五”期间年均约7200亿元的水利投资强度，对上下游产业的拉动作用非常明显。

据了解，正在建设的大藤峡水利枢纽总投资357亿元，高峰时用工达到6200多人。根据估算，整个工程需采购水泥280万吨、钢筋31万吨、金属结构和机电设备约13万吨，带动了上下游关联产业发展。

根据中国宏观经济研究院的研究成果，重大水利工程每投资1000亿元可以带动GDP增长0.15个百分点，新增就业岗位49万，后续还将开工的黄河古贤水利枢纽、引江补汉等项目，投资规模较大，项目实施后对经济的拉动作用亦将十分明显。

着力解决薄弱环节

水利是扩大有效投资、补齐基础设施短板的重要领域。经过多年来大规模的水利建设，我国水利工程规模和数量均居世界前列，基本建成较为完善的江河防洪、城乡供水、农田灌溉等水利基础设施体系。

“进入新阶段，人民对美好生活向往赋予了水利发展新期盼，保障国家水安全对水利发展也提出了新要求，但水利基础设施存在的一些短板和薄弱环节也越来越突出。”李明分析说，从防洪角度来看，部分大江大河及主要支流堤防还不达标，控制性工程不足，蓄滞洪区建设比较滞后，特别是一些中小河流防洪标准还不完善，部分水库仍存在病险隐患。供水方面还存在区域资源性、工程性缺水问题，供水保障程度还不高，农村供水保障程度还需提升。从水生态环境建设来看，一些区域水土流失还比较严重，部分区域地下水超采问题突出，水生态保护修复力度还不够。从监测预警和信息化能力来看，水文水资源监测预报预警体系尚不完善，水利工程运行调度监控和信息化水平还不高。

“抓好年度水利投资计划执行工作，是推动新阶段水利高质量发展的重要举措。”魏山忠表示，为发挥好重大水利工程的投资拉动作用，下一步各级水利部门要强化责任担当，全力加快投资计划执行进度、抓好重大水利工程开工、落实水利建设投资。

按水利部要求，各地要紧盯年度目标，全力加快投资计划执行进度，对于进度滞后的地区和项目，要采取有力措施把进度赶上来；紧盯前期工作，全力抓好重大水利工程开工，可研已批项目要争取早开，可研审查意见已报项目，要加快推进立项审批，尽量多开；紧盯建设任务，全力落实水利建设投资，积极争取各级财政加大水利投入、盯紧地方政府专项债券、努力增加银行贷款和社会资本，保障工程建设需要，确保工程建设顺利推进。

(责编：赵超、陈键)