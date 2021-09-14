袁勇 朱琳

原标题：中国市场成跨国公司业绩复苏重要动力

跨国公司今年上半年报陆续发布完毕，梳理多家公司财报可以发现，中国市场已经成为众多跨国公司业绩复苏的重要动力。同时，面对中国市场的快速变化，在华外企更加积极主动进行转型与探索，以期更好适应中国市场的变化和趋势。

松下中国东北亚公司延续了去年的增长态势，今年二季度业绩再次实现两位数增长。松下电器中国东北亚公司总裁CEO本间哲朗表示，疫情没有阻止松下加快布局中国市场的脚步，为了实现资源优化配置，松下正加速由周边国家生产转向中国生产的进程。疫情发生后，松下已在中国设立和扩充了4家工厂。

今年上半年，宝马集团共向中国客户交付超46万辆汽车，同比增长41.9%，创下历年同期销量新高。同时，宝马品牌新能源车型销量实现了56%的同比增长。

资生堂集团上半年财报显示，中国市场业务表现格外亮眼，比去年同期增长44.1%，与2019年相比也实现了加速增长。资生堂方面表示，旅游零售业务受全球游客减少等因素影响较大，但是由于中国海南的游客数量持续增加，资生堂增加了柜台数量并加强了数字传播，其亚洲销售额实现增长，且增幅超过上年同期。

中国市场的良好业绩帮助众多跨国公司实现了复苏，其展现出的广阔发展前景，给众多跨国公司以巨大信心，吸引他们不断加码投资。

根据宝马的规划，到2025年，公司将在中国推出12款纯电动BMW和MINI车型，覆盖所有主流细分市场。宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐表示：“我们对中国市场的长期发展充满信心。宝马集团将在电动化、数字化和可持续道路上加速前进，不断拓展中国市场。”

本间哲朗表示，松下集团制定了“环境愿景2050”，将通过更加环保绿色的方式在中国开展各项业务活动。本间哲朗说，“中国提出的碳达峰、碳中和目标，彰显了在绿色发展和碳减排方面的坚定决心。我们在中国推进二氧化碳零排放工厂，并将示范工厂的技术在全国范围内推广，希望能为中国的‘双碳’目标贡献力量”。

霍尼韦尔中国总裁林世伟表示，中国是霍尼韦尔在美国以外最大的单一市场，也是公司最大的增长型市场。“中国在数字经济和低碳发展等领域的光明前景给霍尼韦尔带来了巨大机遇。在数字化领域，霍尼韦尔正通过一系列创新的数字化解决方案回应客户需求，助力城市智慧运行、飞机高效飞行、工厂卓越运营、工人安全作业。在低碳发展领域，霍尼韦尔将通过不断开发满足中国客户能源和环境需求的产品与技术，与中国合作伙伴共同塑造可持续发展的未来。”林世伟介绍。

尽管中国市场的巨大潜力显而易见，但众多外企没有选择在中国市场“躺赢”，而是紧跟中国市场的快速变化，不断进行新的探索。

今年第二季度，可口可乐公司在中国市场首次推出了含酒精饮料——托帕客硬苏打气泡酒。可口可乐公司表示，托帕客硬苏打气泡酒低糖、低酒精度的特点吸引了中国众多年轻消费者的关注。

佳能（中国）有限公司为进一步拓展中国市场，加大了创新力度，研发更加适合中国市场的新产品。佳能（中国）表示，将强化公司在集团内的位置，让集团总部充分了解中国市场，同时引入更多的优秀本地人才，进一步强化本地化管理。

星巴克的财报显示，公司移动端业务已占整体销售额的34%，为疫情前的2倍多。这一重要变化，离不开星巴克在中国不断深化的数字化业务。继2017年推出社交礼品体验“用星说”、2020年发布微信小程序后，今年5月份，全新的“星咖号”功能在星巴克微信小程序、App上线，这些功能吸引了更多消费者。

疫情阴霾仍未散去，全球经济复苏前景依然不明朗。在此背景下，中国市场已经成为跨国公司业绩复苏的重要动力，坚定看好中国经济、积极融入中国市场也成为众多公司的选择。中国欧盟商会发布的《2021年商业信心调查》显示，受调查的欧洲企业中有近60%计划在2021年扩大在华业务，高于去年的51%。正如戴尔全球副总裁周兵所说，中国拥有完整的供应链、良好的政策环境和高效的政府，“处在国际化不同阶段的跨国企业，在中国都可以找到自己的发展空间”。

(责编：赵超、陈键)