祝惠春

原标题：“中国价格”为何越来越香

编者按 经济高质量发展需要高水平对外开放。日前召开的国务院常务会议明确提出，要围绕增强金融服务实体经济能力，深化金融改革开放，用好两个市场、两种资源，使中国始终是吸引外资的热土。如何推动金融开放向高水平迈进，财金版从本期开始推出系列报道，敬请读者关注。

高效透明的期货市场，让市场参与者对冲风险，稳定经营和投资。近年，我国期货衍生品市场加速双向开放，支持“上海金”“上海油”“上海铜”“上海胶”等“中国价格”在国际金融市场广泛使用，提升我国重要大宗商品价格影响力，也为全球投资者提供了更多交易机会和发展新机遇。

大宗商品对冲“元年”

当海外订单像雪片一样飞来，外贸企业又喜又忧。喜的是我国经济稳中向好，吸引全球订单纷至沓来；忧的是大宗商品原材料价格不断上涨，如果没做套期保值等风险管理，企业有可能出口越多亏损越多。于是，越来越多的企业拥抱期货市场避险。

今年上半年，我国18.07万亿元的进出口规模创出历史新高。与此同时，上半年发布套期保值公告的A股上市公司数量达556家，已超过2020年全年水平。据初步统计，截至8月底，共有783家非金融类A股上市公司发布了1706条套期保值相关公告。实体企业对利用期货及衍生品工具规避经营风险越发重视。

“今年是中国大宗商品对冲元年！”一位业内资深人士这样形容。数据显示，今年1—7月间期货市场累计新增实体企业类客户4000余家。上半年，我国期货和期权市场的交易量同比增长超过47%，保证金规模更是创下了1.09万亿元人民币的历史新高。

不仅是中国投资者对期货衍生品交易的认知和风险管理需求在不断增加。从全球看，避险需求正催生期货衍生品市场大发展。2020年，全球大宗商品衍生品市场的交易量相比2019年增长高达33%，稀有金属增长约69%，农产品增长约45%，能源大宗商品增长为24%。

这其中，中国期货市场是一颗耀眼的明星。目前，我国已上市94个期货、期权产品，覆盖农产品、有色金属、钢铁、能源、化工、金融等国民经济主要领域，已推出7个国际化的商品期货，2个国际化的商品期权，在更宽领域、更深层次上发挥功能作用，国际影响力逐渐增强。在这个过程中，我国期货交易所磨砺了竞争力，走进了世界前列。9月9日，上海期货交易所荣获全球投资者集团旗下《期货期权世界》（FOW）年度最佳衍生品交易所，表彰其“以极具创造力和创新的方式推出符合市场需求的期货、期权产品”。

在2021中国（郑州）国际期货论坛上，芝加哥商品交易所公司发展部资深总监李卓蒙表示，中国期市国际化的推进令人振奋，全球投资者在越来越多地参与中国期货市场的新机遇。中国是多个大宗商品最大的生产、消费市场。中国衍生品市场的多元化发展，国际影响力的逐步提升，不仅为国内外市场的互联互通夯实了基础，也为全球市场参与者提供了一个优化投资组合、丰富资产配置、有效进行风险管理的新机遇。

开放之路越走越宽

我国期货市场把自身发展纳入构建新发展格局中统筹考虑和谋划，向着成为服务国内大市场、对接内外双循环的国际定价和风险管理平台大踏步前进。

期市加快开放，在迅速提升我国大宗商品价格市场影响力。通过开放期货市场，引入全世界的生产商和贸易商，参与到价格形成中来，从而提升“中国价格”的市场影响力。以原油期货为代表的“国际平台、净价交易、保税交割、人民币计价”的品种开放方式，越来越多地得到了国际投资者的广泛关注、充分认可和积极参与。

原油期货上市3年多来，境外参与度、投资者结构持续优化，市场功能逐步发挥，已成为全球成交量第三大原油期货。2021年1—8月累计成交2877.98万手（单边），累计成交金额11.75万亿元，其中境外客户累计成交1442.96万手（双边），占比25.07%。在2020年国际油价大幅波动、WTI原油期货出现“负油价”和2021年国际大宗商品价格大幅波动等极端行情下，上海原油期货运行平稳，制度设计、风险管理和应急能力经受住了考验，展现出较强的韧性和自我修复能力。

原油期货的成功经验，复制到其他品种上。20号胶期货成为包括新加坡、泰国等“一带一路”沿线国家天然橡胶产业企业重要的风险管理工具，其价格已被泰国等沿线国家的市场机构用作国际贸易的定价基准；低硫燃料油、国际铜期货价格已被新加坡等“一带一路”沿线国家的市场机构用作国际贸易的计价基准……

期市开放模式也更加多元化。今年1月，上海期货交易所完成首单低硫燃料油期货“境内交割+境外提货”的在新加坡跨境交收业务。这是我国期货市场双向开放的重大突破，从交割端实现了中国期货市场“走出去”战略。

今年6月21日，上期所与浙江国际油气交易中心联合发布以低硫燃料油期货结算价为基准的舟山保税船供升贴水报价，为期货价格传导到现货市场提供了一条真实、可靠的全新路径，从根本上改变国内保税燃料油的定价规则，实现人民币计价，提升期货价格发现功能。

2020年9月，上期所授权纸浆期货交割结算价给挪威浆纸交易所。对方已经上市上海纸浆期货合约，这是中国期货市场价格在国际金融市场的首次应用，也是探索期货市场国际化新模式的新举措，境外浆纸产业客户可通过挪威浆纸交易所间接参与纸浆期货进行风险管理……

开放之路越走越宽。中国证监会副主席方星海表示，将继续扩大特定开放品种范围，拓宽开放模式，更多采用保税交割和现金交割模式，便利国际投资者参与。更加注重制度规则与国际市场的深层次对接，深入推进期货市场制度型开放。要在扩大开放中提高我国大宗商品市场的定价影响力，着力在大豆、棕榈油、PTA、原油等品种上在亚洲时区率先形成突破。

更好服务经济大局

我国资本市场已经成长为世界第二大市场，目前A股总市值超过80万亿元，商品期货、债券市场规模居世界前列，开放程度日益提升，吸引了越来越多国际金融机构和投资者积极参与。

2020年初，证监会提前一年放开证券、基金和期货经营机构外资股比限制，外资机构在经营范围和监管要求上均实现国民待遇。目前已有摩根大通、瑞银证券等11家外资控股或全资证券基金期货公司相继获批，其中4家落户北京。最近，香港证监会批准香港交易所推出A股指数期货，产品将在10月开始交易，这为境外投资者投资A股市场提供了良好的风险管理工具。

在第60届WFE年会开幕式上，中国证监会主席易会满表示，下一步将按照国家新一轮高水平对外开放的统一部署，进一步扩大开放，包括继续拓宽沪深港通标的范围，拓展和优化沪伦通制度，扩大商品和金融期货国际化品种供给，推动建立境外从业人员资质认证机制等，为境外机构和投资者参与中国资本市场提供更加公平、高效和便利的服务。

期市开放还进一步助力人民币国际化。中国人民银行上海总部副主任孙辉表示，“十四五”期间，将在重点领域、重点主体内实现人民币跨境使用重点突破。坚持市场驱动，以原油、铁矿石、粮食、橡胶等大宗商品和境外承包工程等重点领域，以及一些重点企业为突破口，培育市场主体人民币结算习惯。

今年5月，《中华人民共和国期货法（草案）》公开征求意见，得到了国内外业界的广泛关注和高度评价。这将第一次给予外资交易所和期货经纪机构在中国规范开展业务的机会。从市场反响看，国际投资者期待着“期货法”能够早日出台，开中国期货市场双向对外开放及跨境监管的新篇章。

“中国庞大的经济体量以及国际贸易量为期货市场转化经济影响力为定价影响力创造了良好条件。”李卓蒙表示，全球投资者共同寻找合作和增长的机会，服务全球客户的中国投资需求。

当然，和扩大开放相伴的是进一步加强开放环境下的监管能力和风险防范能力建设。要坚持“放得开、看得清、管得住”的要求，加强对资本市场跨境投资行为和资本流动的监测和分析研判，保持资本市场平稳运行，防范资金大进大出风险。深化跨境监管合作，切实维护跨境投融资活动的正常秩序，创造可预期的监管和制度环境。

(责编：赵超、陈键)