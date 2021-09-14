原标题：数字经济为乡村振兴注入“新动能”

永顺县位于武陵山区腹地，地处北纬三十度，属全国罕见的微生物发酵带、土壤富硒带、植物群落中的亚麻酸带。独特的地理环境非常适宜猕猴桃的生长，永顺猕猴桃富VC含量高达108-217mg/100g,硒含量高达8?/kg,体型长大、清甜多汁，深受消费者喜爱。

永顺是湖南省优质农产品供应基地，专业猕猴桃合作社超过50家，猕猴桃冷链仓储17000余吨，覆盖23个乡镇220个村。2020年4月“永顺猕猴桃”喜获国家农产品地理标志登记，目前全县种植猕猴桃面积11.2万亩，预计今年产量超10万吨，产值3.1亿元，猕猴桃从业人口占全县总人口的四分之一。

9月9日上午9时，“传奇永顺县 魅力芙蓉镇”永顺县第五届猕猴桃开园节活动在永顺国家现代农业产业园举办。活动现场举办了永顺县农产品官方旗舰店揭幕仪式，将利用一亩田线上平台，打造产业大数据中心，让果农足不出户，了解到全国市场，将产品销售到全国各地。为了促进产销对接，永顺县将投入百万元进行大客户奖补，凡在永顺县农产品官方旗舰店采购30万斤以上的大客户，可以享受永顺免费2日游。同时，永顺还拿出10万斤猕猴桃送给全国人民品鉴。

开园节采取线上形式举行，全国各地1000多家采购商通过线上“云游”永顺猕猴桃基地的方式，了解猕猴桃生产、分拣、包装、发车等供应细节。中国果品流通协会、阿里巴巴、京东7鲜、一亩田、本来生活等200余家全国采购平台，本地40多家合作社、供应商参与线上会议，签订意向采购订单金额近亿元。

活动现场还宣布了“芙蓉哥哥”网红打造计划，政府、企业、新媒体平台携手打造永顺农产品的代言人。芙蓉镇政府授予一亩田产业振兴永顺特使訾占超为芙蓉镇荣誉居民（芙蓉哥哥）荣誉称号。

(责编：赵竹青、陈键)