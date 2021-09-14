原标题：无人配送九舱体机器人亮相世界机器人大会

记者12日从2021世界机器人大会现场获悉，远鲸科技以“破潜”为主题，正式发布了九舱体机器人鲸小远H9。其无人化配送、多品类混合预置、多单连送等功能切中行业痛点，多家酒店集团表示，希望尽快将其投入到酒店运营中，并在酒店智能化升级方面与远鲸科技进行长期合作。

人工智能时代已然开启，不断驱动着科技革命、产业革命。机器人也已经涉猎到了各个行业，正逐渐走进并改变人们的生活，相关市场规模飞速增长。机构数据显示，2020年全球机器人市场规模约为250亿美元，中国机器人市场规模约为109亿美元；机构预测，到2030年，全球机器人市场规模将达1600亿至2600亿美元。

酒店用品“六小件”的取消，新冠肺炎疫情常态化，外卖需求逐渐增大等对酒店的配送服务提出了更高的要求，快速送物到房，安全配送，无接触配送等成为“刚需”。因此，酒店对服务机器人的需求也呈爆发式增长。然而，目前市场上的单舱机器人并未真正解决配送快、配送多的痛点。据介绍，单舱机器人虽然可以满足点对点配送，但并不可以独立完成从创建订单到送达的全过程，需要服务生一次次的放入客人所需物品，显然还是不能满足多订单时间段的配送需求，客人反复催促送单的情况依然会发生。

远鲸科技创始人、CEO杨建成在酒店行业从业多年，曾任香格里拉CTO，深知酒店人的不易与痛点，如运营成本的严苛管控，服务人员的招聘困难等问题。技术出身的他想为酒店创造专属的机器人，提供整体智慧解决方案，切实地为酒店行业降本增效，减少服务人员的重复劳动。

杨建成介绍，鲸小远H9拥有九个舱体，可以分装多品类的不同物体。可容纳20件客用品、7瓶水等，具有专属的六小件舱体。从创建订单到送达客房，在酒店空间场景中都可以随时随地的在线接单，实现机器人的无人自主配送，从而解放人力。杨建成表示，从实际应用效果来看，一台H9机器人每天可以节省8-10小时的人力时间，让员工可以从简单重复的劳动中脱离出来，进而从事更复杂的劳动，提供更优质的服务。据反馈，在多家酒店部署的鲸小远H9单均配送时间在3分钟内，远低于行业平均水平。

服务人员将酒店用品提前放入物品舱后，鲸小远H9便自动接单出发送货，途中自主乘梯、爬坡、避开行人或障碍物等，在到达客房门前会拨打客房电话，当客人拿走物品后，鲸小远H9就会继续派送下一单或自动返回充电桩充电，做到连续配送，无惧服务高峰期。“虽然看似只是一个环节的优化，背后却是对机器人硬件、算法、数据传输等不同维度技术的考验。”杨建成称。

杨建成介绍，未来，远鲸科技还将基于酒店场景将打造机器人生态体系，完整的帮助酒店解决痛点与需求，如自助Check in机器人，节省等待时间，实现无人化入住办理；智能空间站，货柜与机器人联动，实现酒店外部物品存放周转及零售功能；还有清洁机器人、智能客服系统等，让酒店场景下的智能配套拥有更多可能。（记者 王擎宇）

(责编：赵竹青、陈键)