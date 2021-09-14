原标题：线上学习服务能否解决学生的“急难愁盼”

9月10日是教师节，上海初二、初三学生收到一份来自老师的贴心“大礼包”——“上海空中课堂”推出升级版，新设《名师面对面》栏目。优秀教师通过电视屏幕、在线授课等形式，为学生传授知识、答疑解惑。这一优秀师资“云共享”的举措，受到学生和家长欢迎。

“双减”之后，学习的主阵地回归校园，“抢跑”的热度降下来了。另一个问题凸显出来：学业遇到困难、确有“补课”需求的学生怎么办？特别是面临升学压力的初二、初三学生如何提升学业水平？这成了很多家长和学生最为关心的“急难愁盼”问题。

“双减”意见强调，做强做优免费线上学习服务。“上海空中课堂”升级，是对这一要求的积极响应。线上学习服务，能否为推动教育资源均衡发展，促进教育公平带来新的契机？“双减”背景下，优质教育资源如何让更多学生受益？还有哪些障碍亟待突破？带着收集来的学生和家长的问题，记者采访了多位一线教师、校长和教育管理者。

福建福州，学生在“创客教室”学习科学课。新华社发

有益教师提升——

在线资源改善了薄弱学校的课堂质量

“暑假老师要求看空中课堂预习了，看起来以后空中课堂的地位会越来越高。”

“跟着看了一段时间空中课堂，对孩子的学习进度更了解了，老师教得好不好，听一听就知道了。”

这是某育儿论坛上网友的交流。

“上海空中课堂”是2020年初被突如其来的新冠肺炎疫情催生的一项举措，加快了上海优质教育资源共建共享机制建设，也发挥了更大范围的辐射带动作用。

记者了解到，空中课堂的视频资源，已成为沪上不少学校开展教师培训和教学研究的素材。上海对口帮扶的云南等地师生也在“云上”共享上海的优质教育资源。

此次，“上海空中课堂”再度升级，推进教育数字化转型、加大优秀教师资源共享力度有了新抓手。

上海虹口区教育学院副院长胡军是初中数学特级教师，参与了《名师面对面》视频课的录制。他告诉记者，每堂课背后都有一支由3到4位优秀教师组成的团队，每个环节都经过精心设计，特别注重以问题为引导，在内容的关键点、疑难处开展学法指导。

“所谓关键点，就是学习中那些牵一发而动全身的地方。抓住重点、难点的分析，就能切中要害，打开学生思维的闸门。”胡军说。

是提供学科学习的资源管用，还是转向专题式教育、项目化学习对学生更有益？上海市教委教研室主任王洋告诉记者，参与“上海空中课堂”录制的教师们就此反复讨论，明确了培养学生学习能力、提升学生综合素养的方向。

让王洋欣喜的是，自去年3月2日率先开播，“上海空中课堂”成为不少学校教学研究的重要辅助工具。看名师们怎样梳理教学素材，学习他们重新结构化课堂的方法，学习怎样引导学生提出问题、解决问题，对一些薄弱学校的课堂提升起到了直接作用。

“教育均衡不是‘削峰填谷’，而是要‘抬高底部’。教育的数字化转型，有利于推动优质均衡的加快实现。”在王洋看来，“双减”打出的是一套“组合拳”，负担减下去的同时，增强的是学校的内涵建设。这对校长、教师和教学管理者都提出了更高要求。

着眼学生成长——

他们不再埋头奋笔疾书，而是三五成群讨论问题

校长们已经感受到了压力。

“必须以‘双减’为契机，加强课程与教学领导，早思考、早布局、早谋划。”上海市浦东新区孙桥小学校长徐红正在思考的是，作为一所地处张江科学城的学校，如何利用地域优势，挖掘课程资源，将教育信息化的成果运用到落实“双减”工作中。

“回归课堂，回归校园，回归教育教学的主阵地，方能打造一片育人的新天地。”上海市风华初级中学校长堵琳琳坦言。

在她看来，变化正在发生：学生的课后作业少了，思维碰撞多了。课余时间，他们不再埋头奋笔疾书，而是三五成群讨论问题，商量着如何完成课堂布置的实践任务；学生的校外培训少了，学科探究多了，更能充分享受校园这片乐土。

线上教育资源，能否在学生成长中发挥长远作用，打开一片新天地？信息技术赋能之下，大规模因材施教能否真正实现？一些地区已在前期展开试点。

以上海市闵行区为例。2019年，闵行区被教育部列为“智慧教育示范区”创建区，在全国率先探索实施“数据驱动的大规模因材施教”。记者日前走访地处该区的几所学校时看到，在上海市实验学校西校，学校运用电子书包课堂进行伴随式数据采集，形成学生的“数字画像”。在此基础上，根据不同学生特点，提供相应的教学课程和干预手段。

华东理工大学附属闵行科技高级中学正在建设“未来教室”，学生们可在线上“虚拟走班”，自主切换课程难度。线下，则通过导学检测、分组学习、分层练习、实时互动等手段，保障每个学生进入最适合自己的学习轨道。

上海市闵行区教育局局长恽敏霞认为，在“双减”政策背景下，通过信息技术赋能、海量线上教育教学资源加持，让教育实现减负增效和优质公平有了更丰富的内涵。“教育公平不是简单化的均等，而是面向差异，提供更适合的教育；教育的‘减负’不是单纯的‘减少’，而是更精准、更高质量赋能增效。”

在华东师范大学教授、教育学部主任袁振国看来，疫情期间的线上教学，检阅了我国教育信息化建设成果。“双减”则给当前的教育教学带来了新挑战，也提供了促进教育线上线下融合的新机遇。

“线上线下融合教育是一个巨大的系统，从平台搭建到内容建设，从技术环境的完善到学习形式的探索，从机构到机制，从领导部门到每位教师，只有各司其职，积极协同，才能充分发挥各自优势。”袁振国期待的图景是——从大规模标准化教育走向大规模个性化教育，实现教育范式的根本转换。

“双减”意见要求，各地要积极创造条件，组织优秀教师开展免费在线互动交流答疑。各地各校要加大宣传推广使用力度，引导学生用好免费线上优质教育资源。

“当课程、教师、设备等能够实现统筹考虑，当所有教育资源向所有学生开放，教育资源的使用价值将得到极大释放，教育效能将得到极大提高。资源的开放和联通，不仅会增加资源的总量，而且会形成综合优势，产生叠加效应。”袁振国说。（记者 颜维琦）

(责编：赵竹青、陈键)