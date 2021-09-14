原标题：“它”经济蓬勃发展：一沾“宠”字，什么都贵

最近，周绮每天都带着小猫亮亮去动物医院。“亮亮病了，要连着打两周点滴，我舍不得让它住院，只好天天陪着去。”周绮说。

泡泡一直记得买回宠物狗可乐的具体时间，“那是2011年4月30日，我一走进单位附近的宠物售卖店，一只小泰迪就围着我打转，还总想叼我的裤腿，可能这就是缘分吧，一晃10年过去了，可乐陪着我经历了从单身到结婚再到生娃的各个人生阶段”。

快1岁的比熊福宝，是朋友送给艾琳的礼物，“去年我生了一场病，心情低落，福宝是朋友特地买来安慰我的，现在我已经离不开它”。

《2020年中国宠物行业白皮书》数据显示，2020年全国城镇犬猫数量超过1亿只，比2019年增长1.7%。在养宠人群里，80后、90后占比分别为36.2%、38.1%，年轻人依旧是目前和未来消费市场的主力人群。

越来越多的年轻人钟爱养宠，年轻的创业者也为宠物行业带来了翻天覆地的变化。

情感羁绊，也影响着养宠人的职业选择

周绮与小猫亮亮的“邂逅”，发生在家门口的街心公园里，“两年前，每天上下班穿过公园，我都能遇到一只黄白相间的小野猫，一招手就冲我跑过来，时间长了，哪天没看到它出现，还真有点担心。这一年中秋，我就带它回家了”。

周绮对小猫呵护备至，“这要是让我奶奶那辈人知道，肯定要不高兴，他们觉得养猫养狗都是为了实用，不用太‘走心。’”周绮说。

宠和源动物医院创始人仇春龙已在动物诊疗领域从业多年，他注意到，近年来随着养宠人群年轻化，养宠观念也发生了很大变化。

“过去养一只狗是用来看家护院的，现在就不同了，宠物身上往往寄托着主人的情感。比如我们曾接诊过一只腹部长了肿瘤的老年金毛犬，为了让它获得更好的医疗条件，主人特地带它来北京做手术，考虑到它年龄比较大，身体也虚弱，手术后我们安排医生监护治疗，主人还是不放心，就住在医院附近的宾馆守着。在这种情况下，宠物就像是亲人一样了。”仇春龙说。

J.M宠物点心铺创始人小米也有同感。与其他食品相比，蛋糕常被赋予一种仪式感，宠物蛋糕也不例外，小米就亲历过宠物主人情感流露的时刻。

“有的年轻顾客，不想自己一个人过生日，会给自己的狗也买一个宠物蛋糕，也算是做伴了。还有一次，一位顾客问我能不能尽快送个蛋糕到动物医院，他的狗快不行了，当时店里只有一个订好的蛋糕，我和订蛋糕的客人说了情况，他立刻就同意先送蛋糕到医院去，毕竟，我自己也养了5只狗1只猫，那种不想留下遗憾的感觉，大家都能理解。”小米说。

值得留意的是，与宠物情感羁绊的加深，也在影响着养宠人的职业选择。

《2020年中国宠物行业蓝皮书》数据显示，参与调研的宠物零售门店(不包括动物医院)，店主50%在30岁以下，61%喜欢宠物、养宠多年。

仇春龙也养了两只狗，他曾在医院内部做过统计，超过一半的同事家有宠物，“不少年轻人是以情感为前提选择这个职业的，说实话，不喜欢动物，也确实在这一行干不长”。

赛道细化，养宠人的需求天翻地覆

作为养宠人群的主力军，年轻人带动了宠物经济的蓬勃发展。

身为主力军的一员，周绮曾算过一笔账，“除了亮亮，家里还有只叫轱辘的折耳猫，一袋12斤的猫粮，它俩两个月就差不多吃完了，28升的猫砂，3个月就见了底，加上打疫苗、看病、买用品的开销，两只猫一年少说也要花6000元”。

《2020年中国宠物行业白皮书》显示，2020年中国城镇宠物(犬猫)消费市场规模达2065亿元，比2019年增长2%。

从宠物繁育，到宠物食品、用品消费，再到宠物医疗、殡葬等服务业务，宠物产业已覆盖了宠物生命的方方面面。

企查查数据显示，我国现存“宠物用品”相关企业96.5万家，2021上半年新注册企业31.24万家，同比增长150.5%。

小米曾在广州、珠海等城市开过宠物零售门店，她用“天翻地覆”来形容近年来养宠人消费需求的新变化。

“前几年顾客来买狗粮，第一句话都是‘哪款最便宜’，现在这句话变成了‘哪款最好’，过去主人没有给宠物做造型的意识，狗毛剪得越短越好，现在多数顾客都知道宠物美容师分为ABC三档，选C的人最少。”小米说。

消费需求的升级，也促使产业进一步细分。

“喵+”主理人斯黛拉也注意到了这一趋势，“年轻一代养宠家庭视宠物为家人，希望给予其家人般精细的照顾。传统宠物店都是猫狗生意一起做，市场良莠不齐，从业者专业度也不够高，其实两种动物在需求以及行为上差别不小，无论从环境还是服务流程的设置上都应有所区别”。

2019年，斯黛拉创立了宠物猫服务品牌“喵+”，业务触及纯种猫繁育、猫咪皮毛调理、管家式服务猫咪酒店、宠物生活方式等板块。考虑到猫对环境、人流、声音、气味的敏感，以及特别容易因为环境改变而发生应激的情况，斯黛拉将店面选在北京东四环北路某社区出口的僻静位置。

“从商业角度来说，开店需要人流，讲究的是坪效，传统宠物门店的选址会侧重商场，或是人流密集的社区底商，但我们既然致力于做专业猫咪服务这个细分领域，就需要尊重动物福利，所以一切都是从猫自身的需求出发。现在我们的客人最远有从燕郊过来的，可见年轻一代的养宠人对宠物的服务需求正在发生改变，这个小赛道还是有很大市场空间的。”斯黛拉说。

一沾“宠”字，为何什么都贵

在社交平台上输入“宠物”两个字，总能看到这样的疑问：与宠物有关的东西为什么都这么贵？

艾琳对此颇有感触，“各项用品一沾‘宠’字就不便宜，比如说，一个普通的不锈钢碗也就几块钱，狗食碗在碗下边加个防滑条，价格就升到几十块钱了”。

电商平台上，狗食碗的分类更为细致：有碗体倾斜护颈的，有可供调温加热的，有食水双碗的，还有加上智能元素的……狗食碗的外观也多走“萌宠”可爱路线。在价格表现上，智能喂水器多处于二三百元档位，不带智能元素的功能性狗食碗，标价在100元上下。

在周绮看来，面对缤纷多样的宠物周边，在理性消费、量入为出的基础上，适当购买悦宠悦己的宠物商品，也是调剂生活的一种方式，“当然，不伤害宠物是前提”。

宠物看病贵，也是不少年轻人的心头痛。

“我家可乐有心脏病，医疗支出是大头，占每年花销的50%。”泡泡说。

周绮家的轱辘曾做过尿路手术，“手术费加上术后调理，2017年的时候就花了1万多元，前一阵子它得了胆囊炎，又花了近2000元。”。

艾琳的感受颇具代表性，“每次去动物医院，都得做好花费小四位数的准备，确实很贵。宠物一不舒服，光想着能治好就行，别的一时也顾不上了”。

针对宠物看病贵，仇春龙认为，一方面，随着宠物经济快速发展，宠物产业逐渐趋向“人格化”，在动物诊疗上的表现，是科室和医疗设备的不断细化。“过去一间动物诊所，可能有医生和听诊器就可以了，现在就完全不同。像我们这间300平方米的医院，内设内科、外科、骨科、影像科、急重症科和麻醉专科，设备都要配套，加上辅助设备和装修等，仅造价就要两三百万元，成本压力很大”。另一方面，宠物看病与人又有很大区别。“宠物不能言语，看病必须借助精准、规范的医疗技术流程。一般来说，我们医院会先对宠物进行病史问询和体格检查，再根据发现的异常情况做相应检查，然后综合检查结果判断病情。在这个过程里，缓解养宠人的焦虑心情也是很关键的一步，很多人会不自觉地用自己看病的经历来做比较，这时我们就会把治疗方案一步步说给他们听，比如宠物为什么要做这项检查，做这个手术的必要性是什么，收费情况是怎样的，在对方理解的基础上再开始检查和治疗。”仇春龙说。

仇春龙认为，当前动物诊疗领域，还存在医疗资源不充足、行业标准不够完善等“痛点”，“比如说，与人类相比，宠物在用药种类上是非常有局限性的，而且受行业体量影响，药品成本也比人类用药要高得多，像我们这样的创业型医院，药品议价权更是有限，拿到药品的价格要高于大型连锁医院”。

“它”经济相对窄众，标准和规范尚待健全

小米店里一款手工制作的4寸宠物蛋糕，售价是258元。“常有人问我，宠物烘焙是不是暴利行业。其实利润并不高。新兴事物刚出现时，价格总是偏贵一点，一个是还没有实现量产，另外人工价格也比较高。像我们店里请了两名宠物烘焙师，每人每月工资就有1万元，为了吸引年轻人，店面又开在三里屯，每个月房租、人工支出就近4万元，加上30万元前期投入，目前店铺还没有回本。”小米说。

据小米介绍，宠物烘焙师目前在业内颇为“抢手”，“这项业务刚起步，人才紧缺，像北京几家宠物友好餐厅、酒店的宠物蛋糕都在与我们合作”。

开业两年多，“喵+”品牌有了300多名会员。“我们店会员起步预存金额是5000元，坦率地说，这个价格可能是一些社区宠物店的会员充值上限了，但因为一切从猫的角度出发，自最初的设计到用料再到服务的时间成本，都比传统宠物店要高不少，利润也不像大家想象中那么高，遭遇疫情后运营近一年才实现盈利。”斯黛拉说。

“消费分层、高端化与理性化并存，是当前宠物消费的一个特点。在产品价格层面，的确存在一定的溢价，主要原因在于，与人类经济相比，宠物经济处于产业发展初期，还是相对窄众、小体量，那么成本分摊到具体产品上，自然相对较高。”亚宠研究院院长李钟琦说。

《2020年中国宠物行业蓝皮书》数据显示，参与调研的宠物零售门店(不包括动物医院)，51%处于略微盈利状态。

在李钟琦看来，标准和规范尚不够健全，是宠物医疗乃至整个宠物行业的通病，“市场在快速发展，行业规范和监管力度也要适时跟上来，整个行业才能朝着良性的方向走”。

(文中泡泡、艾琳、周绮、小米、斯黛拉为化名。)

中青报·中青网见习记者 李璇 来源：中国青年报

(责编：赵竹青、陈键)