原标题：互联网“拆墙行动”即将开始

长期以来，一些互联网平台人为“设墙”，相互屏蔽网址链接，妨碍了大量用户的正常使用。这类情况或将改变，一场互联网“拆墙行动”即将开始。

针对一些互联网平台相互屏蔽网址链接的行为，工信部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国9月13日在国新办举行的新闻发布会上强调，这是要重点整治的问题之一。

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长期以来，一些互联网平台人为“设墙”，相互屏蔽网址链接，妨碍了大量用户的正常使用。针对这类行为，工信部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国9月13日在国新办举行的新闻发布会上强调，这是要重点整治的问题之一。一场互联网“拆墙行动”即将开始。

会上，工信部部长肖亚庆指出，中国平台经济发展很快，总体态势是好的，特别是在促进经济社会发展和方便群众生活方面，都起了非常重要的作用。不过也出现了一些问题，引起各方面的高度关注。“我们要从发展的角度来解决这个问题，总之，互联网安全是底线，在此基础上，互联网的发展一定要能够使老百姓的生活更加方便，促进经济社会更全面地发展，推动互联网行业平台经济实现健康有序的发展。”

各大互联网平台之间屏蔽链接、相互“封杀”的现象由来已久，例如抖音内容无法直接分享到微信，淘宝、微信相互屏蔽等。一些平台之间不仅发生“口水战”，有的还诉诸法律，相关案件也曾引发热议。

今年7月，工信部启动了为期半年的互联网行业专项整治行动，主要对扰乱市场秩序、侵害用户权益、威胁数据安全、违反资源和资质管理规定4个方面8类问题进行集中整治。此后，市场上有消息称，阿里巴巴和腾讯正考虑逐步互相开放生态系统。

但在赵志国看来，部分互联网企业对屏蔽网址链接问题的认识与专项行动的要求还是有一定的差距。为此，工信部召开了行政指导会，要求企业按照整改要求，务实推动即时通信屏蔽网址链接等不同类型的问题分步骤、分阶段解决。“怎样能够保障合法的网址链接正常访问，这是互联网发展的基本要求。”

9月9日，工信部有关业务部门召开“屏蔽网址链接问题行政指导会”，提出有关即时通信软件的合规标准，要求从9月17日起，各平台必须按标准解除屏蔽。当日参会企业包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动、小米、网易等互联网公司。

“无正当理由来限制网址链接的识别、解析和正常访问，严重影响了用户的体验，也损害了用户的权益，扰乱了市场秩序。用户对这方面的反应强烈，我们收到的举报、投诉也比较多，所以当前我们也正在按照专项行动的方案安排，指导相关互联网企业开展自查整改。”赵志国说。

赵志国表示，下一步，工信部将聚焦重点整治问题，一是加强行政指导，对整改不到位的问题继续通过召开行政指导会等多种方式，督促企业抓好整改落实。二是加强监督检查，将各种线索渠道收集到的问题纳入台账，并作为监督检查的重点，通过实地检查、拨测验证、技术检测等多种方式，确保问题能够整改到位。

赵志国说，工信部将强化依法处置，对于整改不彻底的企业将依法依规采取处置措施，整改一批典型违规行为，查处一批典型违规企业，推动形成互通开放、规范有序、保障安全的互联网发展良好环境。

对于工信部等监管部门的要求，腾讯、阿里巴巴、字节跳动等头部互联网公司陆续响应。腾讯集团今天回应称，坚决拥护工信部的决策，在以安全为底线的前提下，将分阶段分步骤地实施。

阿里巴巴集团今天回应称：“互联是互联网的初心，开放是数字生态的基础。阿里巴巴将按照工信部相关要求，与其他平台一起面向未来，相向而行。”

字节跳动有关负责人表示，保障合法的网址链接正常访问，是互联网发展的基本要求，事关用户权益、市场秩序和行业创新发展。字节跳动将认真落实工信部决策。“我们呼吁所有互联网平台行动起来，不找借口，明确时间表，积极落实，给用户提供安全、可靠、便利的网络空间，让用户真正享受到互联互通的便利。”

8月初，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇也曾公开表示，平台之间的大循环能产生的社会价值，一定远远大于在单一平台内的小循环。对中小企业，解除外链屏蔽能降低流量费用，有利于降低经营成本，带来更好的经营便利；对消费者而言，则有助于提升生活便利度。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为，此次工信部力促互联网平台开放，既是为了打破各互联网平台闭环生态，也是为了给用户提供便利。平台之间分享链接更加方便，很多平台可以借大型互联网平台的流量实现流量入口搭建。

盘和林也提醒，一旦开放链接，最让人担忧的还是安全性，“不小心打开某个链接，满屏广告，甚至遭遇病毒”。在他看来，互联网平台生态开放不宜“一刀切”地完全解除壁垒，而应该让平台分步实施，在平台和平台之间打通分享之前，建立必要的防火墙或沟通机制。

上海高级金融学院副院长朱宁认为，各大互联网平台“互联互通”后，应该注意管理好外部链接带来的垃圾信息泛滥、侵占私人社交空间，甚至诈骗频发等一系列问题。“如果各互联网平台公司之间不配套相关的管理措施，将无法保障消费者的权益。”

朱宁建议，在具体推动过程中，对于成本转嫁、用户选择、消费者保护、数据安全、鼓励创新以及国家竞争力等因素，需要综合考量。“在互联网平台‘开放链接’的大原则下，有关监管部门必须高度关注和严密跟踪。”朱宁表示。

中青报·中青网记者 王林 来源：中国青年报

(责编：赵竹青、陈键)