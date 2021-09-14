李延霞

原标题：主权财富基金看好中国市场意义不同寻常

最近，诸多迹象表明，全球主权财富基金持续看好中国投资机会，用实际行动为中国市场投下“信任票”。

全球知名投资管理机构景顺资产管理公司对来自全球59家中央银行及82支主权财富基金的141位资深投资人的调查显示，各类主权财富基金中，表示未来五年将继续持仓或追加中国投资的占比共达到98%。

这不是口头说说的客气话，一些主权财富基金正用“真金白银”付诸行动：截至6月末，全球规模领先的主权财富基金挪威养老基金配置中国股权的资产占其全部投资的4.9%。半年前，这个比例为3.8%；截至3月底，淡马锡在中国市场的投资组合净值增加到5020亿元人民币，在其全球投资组合中位列首位，占比达27%。

主权财富基金看好中国市场，意义不同寻常。作为由一国政府控制的特殊投资基金，主权财富基金通常基于外汇储备、财政盈余、出口收益等建立，承担着稳定国民经济、代际财富储蓄和增长、社会经济及产业发展、养老储备基金等国家利益层面的特殊功能。权威数据显示，全球已建立了约90家主权财富基金，资产规模达9.1万亿美元。“主权财富基金以中长期投资、战略投资为主，追求收益的长期性、稳定性。它们看好中国市场更具‘风向标’意义。”中银证券全球首席经济学家管涛表示。

在全球跨境投资遇冷的当下，中国赢得主权财富基金的青睐，殊为不易，彰显了外资对中国发展前景的信心。

审视增配中国的原因，实打实的投资回报是直接因素。《2021景顺全球主权财富资产管理研究报告》对“投资中国的驱动因素”调查显示，排在首位的是“当地市场的高回报”。确实，从全球资产配置看，人民币资产性价比较高。以债券市场为例，我国10年期国债收益率稳定在3%左右，而美国10年期国债的收益率在1.35%左右，欧元区国债则处在负收益率区间。2020年以来，外资购买境内债券约占全口径外债增幅的一半，购买主体一半以上是境外央行和主权财富基金类机构。

“全球主要主权财富基金通过配置中国，从中国市场获得的回报成为其收益增长的持续关键支柱。”国际金融中心联合会首席经济学家傅诚刚说，主权财富基金在一级股权市场、债券市场、私募股权和创投等多个板块发力，深度参与中国国企改革、资本市场发展和创新企业成长等多个领域，分享中国成长红利。

审视增配中国的原因，中国经济增长的强大潜力是长远考量。对于追求长期性、避险性的主权财富基金来说，除了当前收益，更看重中国经济的长期走势。面对内外部环境的多重挑战，中国经济展现出强大韧性，持续稳定恢复、稳中向好。去年，中国是全球唯一实现正增长的主要经济体。今年上半年，中国国内生产总值同比增长12.7%。“中国对全球主权投资者的吸引力持续攀升，其对疫情的有力应对让主权投资者刮目相看。”景顺资产管理公司全球市场策略董事总经理阿纳柏·达斯说。

审视增配中国的原因，中国市场不断提高开放程度、优化营商环境是重要推动力。从持续缩减外资准入负面清单，增加鼓励外商投资产业目录，到实施外商投资法，保护外商合法权益……中国扩大对外开放的决心和力度举世瞩目。全面取消QFII和RQFII投资额度限制、持续拓展和完善境内外市场互联互通机制、取消金融机构外资持股比例限制……金融业对外开放稳步推进，便利全球投资者的深度参与。同时，我国股票和债券市场已被纳入多个主流国际指数，香港即将推出A50指数期货，进一步便利全球主权财富基金等长期资金配置中国资产和有效管理风险。

“中国在资本市场、产业准入、国际贸易等方面的改革开放举措，在给中国经济增长注入长期动力的同时，在经济领域制度变革和改革红利分享方面给国际投资者形成更稳定的预期和信心加持。”傅诚刚说。

需要指出的是，包括主权财富基金在内的外资持续增持中国，对于体量全球第二的国内债券和股票市场而言，外资入市规模只是“浪花一朵”。即便在外资进入较为集中的银行间债券市场，外资持债规模也只占市场总量的3.85%。从发展趋势来看，还有更好的前景和提升空间。

当前，全球跨境投资仍面临诸多不确定性，但中国稳健的经济增长、不断放宽的市场准入、持续优化的营商环境，是世界经济不确定性中的确定性，必将不断吸引外资涌入中国这片投资沃土。正如开罗大学经济学教授拉沙德·阿卜杜所说，“资本没有故乡，能够吸引资本和投资者的是经济强劲的表现。”

(责编：赵超、陈键)