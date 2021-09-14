魏玉坤

原标题：纲领性文件擎画蓝图，中部六省如何作为？

《中共中央 国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》近期发布，为开创中部地区崛起新局面擘画蓝图。意见有哪些重点？如何推动中部地区高质量发展？国务院新闻办公室13日举行新闻发布会，回应社会关切。

山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南，中部地区承东启西、连南接北，资源丰富，交通发达，产业基础比较好，文化底蕴深厚，推动中部地区高质量发展具有全局性意义。国家发展改革委副主任丛亮说，意见紧紧围绕新发展理念谋篇布局，是新时代推动中部地区高质量发展的纲领性文件。

丛亮表示，意见着重体现了两个关键点：一是充分体现了“新时代”的要求，把握新时代关于解决不平衡不充分问题、高水平推进改革开放、坚持以人民为中心的要求，明确发展目标、部署工作任务、完善保障措施；二是充分体现了“高质量发展”的主题，始终把创新、协调、绿色、开放、共享发展作为一个整体，通过五大发展理念协同发力，形成推动中部地区高质量发展的强大合力。

创新是驱动发展的第一动力。意见指出，坚持创新发展，构建以先进制造业为支撑的现代产业体系。

安徽省委常委、常务副省长邓向阳表示，安徽将坚持打造高能级“大国重器”，围绕量子信息、热核聚变等关键共性技术、前沿引领技术开展攻关，加强先进储能、氢能关键核心技术研究，奋力打造具有重要影响力的科技创新策源地。

今年上半年，湖北GDP同比增长28.5%，经济运行呈现全面恢复、快速增长、质效提升、稳中向好的良好态势，经济发展重回“主赛道”。意见强调，受新冠肺炎疫情等影响，中部地区特别是湖北省经济高质量发展和民生改善需要作出更大努力。

湖北省委常委、常务副省长李乐成表示，湖北将建设科技强省，创建具有全国影响力的科技创新中心。同时，加快产业转型升级，构建以先进制造业为主导的现代产业体系。

协调发展是高质量发展的必然要求。意见指出，坚持协调发展，增强城乡区域发展协同性。“促进城乡和区域协调发展、形成协同发展新格局，是促进中部地区崛起的题中应有之义，也是下一步推动中部地区高质量发展的重点工作。”丛亮说，推动中部六省充分发挥比较优势，着力增强城乡区域发展协调性，深化合作联动和协同发展，进一步提升中部地区整体实力和竞争力。

对郑州国家中心城市拉高标杆，争当国家队；将洛阳中原城市群副中心城市打造成为重要增长极；实施放权赋能，对开发区实施新一轮改革……河南省委常委、常务副省长周霁说，河南将推动中心城市起高峰、县域经济筑高原，同向发力、良性互动。

长株潭是中部地区要素资源集聚度最好、创新活力最强的区域之一。湖南省委常委、常务副省长谢建辉说，将把长株潭打造成为中部地区高质量发展的重要引擎、全国重要增长极和生态文明建设示范区。

绿色发展是实现高质量发展的必由之路。意见指出，坚持绿色发展，打造人与自然和谐共生的美丽中部。

“围绕绿色发展深化改革，完善和落实主体功能区制度，深化河湖长制，统筹实施山水林田湖草沙系统治理。特别是加强黄河流域水土保持和生态修复，打造可复制推广的绿水青山和金山银山转化的示范典型。”山西省副省长韦韬说。

江西省委常委、常务副省长殷美根说，江西将加强山水林田湖草沙综合治理，切实把生态优势转化为发展优势、经济优势，同时，积极落实碳达峰、碳中和决策部署，以更高标准打造美丽中国“江西样板”。

蓝图绘就，前景可期。

“下一步，将加强统筹协调，做好服务指导，形成工作合力，以高度的政治责任感和历史使命感，强化担当、狠抓落实，一步一个脚印扎实推进意见落地见效，奋力开创中部地区高质量发展新局面。”丛亮说。

新华社北京9月13日电

(责编：赵超、陈键)