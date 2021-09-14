原标题：“熟鸡蛋返生”背后非法社会组织曝光

民政部13日曝光10起近期取缔的非法社会组织典型案例，其中包括因“熟鸡蛋返生”事件引发网络热议的“北京相对论研究联谊会”。

“北京相对论研究联谊会”

制造所谓“永动机”等设备

“北京相对论研究联谊会”未经登记，擅自以社会团体名义进行活动，设立15个内设机构和“学术委员会”“青年科学家联盟”等38个分支机构，在全国各地举办论坛，开展“北相十五大领域首席科学家”等评奖评选活动，并组织制造所谓“永动机”“虫洞输通机”“意念照相机”“心灵感应机”等设备。该非法社会组织与境外组织共同出版多份刊物，围绕反相对论等伪科学研究，发表违背科学常识的“研究成果”，其中“熟鸡蛋返生”事件引发网络热议。2021年6月，北京市民政局依法对“北京相对论研究联谊会”及其分支机构予以取缔。

曝光的案例中，还有取缔“中国保健营养理事会”案。该非法社会组织未经登记，对外宣称为医疗卫生、营养保健领域的生产经营和科研单位，以及健康领域企业家、专家学者自愿组成的服务性、学术性行业团体。该非法社会组织通过参与主办“产业博览会”“产业大会”等活动，向部分参会人员颁发培训证书并收取费用。2021年4月，北京市民政局依法对“中国保健营养理事会”及其分支机构予以取缔。

此外，在取缔“中国美术高考教育联盟”案中，该非法社会组织未经登记，自称是全国各地美术培训学校、美术工作者、美术教育者，以及美术爱好者组成的专业公益性社团组织。该非法社会组织制定所谓“章程”，在全国22个省份发展理事单位47家，并相继在河北、浙江、安徽、福建等地召开6次“联盟峰会”。2021年5月，河北省石家庄市民政局依法对“中国美术高考教育联盟”予以取缔。

“中国大宗商品发展研究中心”

通过发展会员收取“会员费”

曝光的案例中，“中国大宗商品发展研究中心”未经登记，对外宣称为国内知名大宗商品交易机构、国有银行和财经类高校联合发起成立，致力于研究、服务大宗商品行业的第三方平台。该非法社会组织在北京、上海等地多次召开会议、举办论坛，并以“中国大宗商品发展研究中心”名义到企业开展调研，吸纳多家大宗商品交易机构成为“会员单位”。2021年6月，上海市民政局依法对“中国大宗商品发展研究中心”予以取缔。

在另一起典型案例中，“上海老房子俱乐部”未经登记，自称是非营利性的民间俱乐部，打着所谓“欣赏、探索和研究海派风格老建筑及相关作品，扩大海派风格老建筑影响力”的幌子，为某文化传媒公司开展经营活动宣传造势。该非法社会组织制定所谓“章程”，内设理事长、副理事长、理事等，通过发展会员收取“会员费”和“注册费”，还组织“会员”参加讲课讲座等活动并收取费用。2021年6月，上海市民政局依法对“上海老房子俱乐部”予以取缔。

打着“传承红色基因”幌子

开展培训活动造成不良影响

“智慧中国联合会”未经登记，对外宣称是智能安防、物联网、云计算等高科技企业的企业家自发创办的非营利民间社团组织。该非法社会组织内设主席、副主席、执行主席、秘书长等，在全国多个省份发展“会员”，先后在江苏、广东等地召开理事会、举办论坛，并多次举办面向安防领域企业的评奖评选活动。2021年5月，深圳市民政局依法对“智慧中国联合会”予以取缔。

“中国红色书画院”未经登记，打着“弘扬革命传统、传承红色基因、激发爱国情怀”的幌子，组织汇展全国各地红色书画爱好者的作品1000多幅，并开展相关培训活动，造成不良社会影响。此外，该非法社会组织还设立了“中国红色书画创作中心”“中国红色教育培训中心”“中国红色书画院江西分院”“中国红色书画院井冈山工作站”等多个分支机构。2021年7月，江西省民政厅联合南昌市民政局依法对“中国红色书画院”及其分支机构予以取缔。

文/新华社

(责编：罗知之、陈键)