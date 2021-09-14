董鑫

原标题：互联网企业不得无理由屏蔽网址链接

昨日，国务院新闻办就“推进制造强国网络强国建设 助力全面建成小康社会”有关情况举行发布会。工信部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国表示，无正当理由限制网址链接的识别、解析、正常访问，影响了用户体验，损害了用户权益，扰乱了市场秩序。对于违规屏蔽合法网址链接行为，工信部将对整改不彻底的企业依法依规采取处置措施，整改一批典型违规行为，查处一批典型违规企业。

集中整治八类问题

工业和信息化部部长肖亚庆表示，我国平台经济发展很快，总体态势是好的。特别是在促进经济社会发展和方便群众生活方面，都起了非常重要的作用。但这个过程中，也出现了一些问题，引起各方面高度关注。有些存在的问题在不断解决，有些是新的问题。解决这些问题，有的需要技术上来解决，有的需要管理上来解决，有些需要各方面联动、系统地来解决，还有些要从发展的角度解决问题。总之，互联网安全是底线。这些互联网的发展，一定能够使得老百姓生活更加方便，助力和促进经济发展，最终促进互联网整个行业、平台经济健康有序发展。

赵志国介绍，今年7月工信部启动了为期半年的互联网行业专项整治行动。主要聚焦扰乱市场秩序，侵害用户权益，威胁数据安全，违反资源和资质管理规定四个方面、八类问题进行集中整治。专项行动启动以来，工信部通过召开宣贯会、组织政策解读、畅通线索举报渠道、指导企业自查整改等行动，推进各项工作与专项任务有序开展，取得阶段性进展，得到了社会各方面的积极支持和响应。

“屏蔽网址链接”投诉多

作为整治重点之一的“屏蔽网址链接”问题，用户反映强烈，工信部收到了不少举报与投诉。工信部按照专项行动方案安排，指导相关互联网企业开展自查整改。

赵志国强调，“网址的屏蔽链接作为这次重点整治的问题之一，怎么样能够保障合法的网址链接正常访问，这是互联网发展的基本要求。无正当理由限制网址链接的识别、解析、正常访问，严重影响了用户体验，损害了用户权益，也扰乱了市场秩序。用户对这方面反映强烈。我们收到的举报投诉也比较多。所以当前，我们也正在按照专项行动的方案安排，指导相关互联网企业开展自查整改。在自查整改中，部分互联网企业对屏蔽网址链接问题的认识，与专项行动的要求还有一定差距。为此，我们采取了行政指导会等多种形式，进一步帮助企业认识到，互联互通是互联网行业高质量发展的必然选择。让用户畅通安全地使用互联网，也是互联网行业正在努力的方向。同时也要求企业能够按照整改要求，务实推进即时通信屏蔽网址链接等不同类型的问题，能够分步骤、分阶段得到解决。”

昨日，字节跳动表示，保障合法的网址链接正常访问是互联网发展的基本要求，事关用户权益、市场秩序和行业创新发展。字节跳动将认真落实工信部决策，“我们呼吁所有互联网平台行动起来，不找借口，明确时间表，积极落实，给用户提供安全、可靠、便利的网络空间，让用户真正享受到互联互通的便利。”

将查处一批典型违规企业

谈到工信部下一步聚焦重点整治的问题，赵志国说，一是加强行政指导，对于整改不到位的问题，我们将继续通过召开行政指导会等多种方式，督促企业抓好整改落实，二是加强监督检查，将各种线索渠道收集到的问题，纳入台账，并作为监督检查的重点，通过实地检查、拨测验证、技术监测等多种方式，确保问题整改到位。三是强化依法处置，对于整改不彻底的企业，我们将依法依据采取处置措施，整改一批典型违规的行为，查处一批典型违规的企业，最终推动形成互通开放、规范有序、保障安全的互联网发展的良好环境。文/本报记者 董鑫 温靖 统筹/刘晓雪

发布会·新能源汽车

前8月新能源汽车销量增长近2倍

工信部部长肖亚庆昨天在国新办新闻发布会上表示，我国新能源汽车发展正处在加速发展期，已连续六年产销量全球第一。但新能源汽车企业数量太大，处于小而散的状况。要充分发挥市场作用，鼓励企业兼并重组做大做强。

肖亚庆介绍，当前我国新能源汽车发展有“三个突破”。一是技术突破，建立了上下游贯通的完整产业体系，突破了电池、电机、电控等关键技术。其中，动力电池技术全球领先。与2012年相比，单体能量密度提高2.2倍，成本同时下降85%左右。二是产品突破，续航里程在原有基础上大幅提升，很多车达到500公里以上，虽然实际运行中还有一些问题，但总里程提升幅度较大。三是市场突破，连续六年产销量全球第一。截至上月底，累计推广已经超过了700万辆。今年1-8月份，完成新能源汽车产销量分别是181.3万辆、179.9万辆，同比分别增长将近2倍。

会上发布的数据显示，我国累计建成5G基站103.7万个，已覆盖全国所有地市级城市、95%以上的县城城区。截至2021年8月底，5G终端连接数近4.2亿。5G产业加快发展，我国企业声明5G标准必要专利数、国产品牌5G系统设备出货量、芯片设计能力等具备领先优势。5G手机产品加速渗透，今年1至8月，国内5G手机出货量1.68亿部，同比增长80%。

工信部信息通信管理局局长赵志国说，以5G为代表的新基建提速，推动数字产业化和产业数字化进程，新业态新模式不断涌现，为制造业高质量发展注入了强劲动力。“我们将坚持适度超前，全面推进5G网络建设，加快向乡镇覆盖延伸。”他说，将加快交通枢纽、商业中心等重点区域网络覆盖。面向新型信息消费、实体经济、民生服务三大领域，再培育一批5G融合创新应用。同时，推进面向行业应用的5G芯片、模组、终端等产品研发与产业化，推进5G创新发展。

文/本报记者 董鑫

(责编：罗知之、陈键)