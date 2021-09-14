原标题：重磅！微信、抖音、淘宝、拼多多……或打通链接

在电商平台看到个“好物件”，想给朋友“种草”，但怎么也分享不了，甚至需要“口令”，既扫兴又麻烦？这种问题有望得到解决。

13日，工信部表示，已要求企业按照整改要求，务实推动即时通信屏蔽网址链接等不同类型的问题，能够分步骤、分阶段得到解决。

部分平台之间相互屏蔽网址链接，有企业研发出分享“口令”。截图。

工信部：重点整治互联网平台屏蔽网址链接问题

一直以来，微信、抖音、淘宝、拼多多、支付宝等平台不能相互分享网址链接。平台无正当理由限制网址链接的识别、解析、正常访问，影响了用户体验，损害了用户权益，扰乱市场秩序。

发布会上，工信部部长肖亚庆表示，我国平台经济发展很快，总体态势是好的。在这个过程中也出现了一些问题，解决这些问题，有的是需要从技术上来解决，有的是需要从管理上来解决，有些问题需要各方面联动、系统地解决，还有些问题需要从发展的角度来解决。

“总之，互联网安全是底线。互联网发展一定要能够使老百姓的生活更加方便，助力各方面发展，最终促进互联网行业、平台经济健康有序发展。” 肖亚庆称。

据工信部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国介绍，工信部7月启动了为期半年的互联网行业专项整治行动，屏蔽网址链接也是重点整治的问题之一。

赵志国表示，当前，正在按照专项行动的方案安排，指导相关互联网企业开展自查整改。要求企业按照整改要求，务实推动即时通信屏蔽网址链接等不同类型的问题，能够分步骤、分阶段得到解决。

赵志国说，下一步，一是加强行政指导，对整改不到位的问题继续通过召开行政指导会等多种方式，督促企业抓好整改落实。二是加强监督检查，确保问题能够整改到位。三是强化依法处置，对于整改不彻底的企业也将依法依规采取处置措施。

资料图。中新社记者 侯宇 摄

互联互通一小步，互联网生态一大步

针对“工信部整治平台屏蔽网址链接”一事，“互联互通一小步，互联网生态一大步。”有不少网友如此评论。

“这为我国互联网行业进入全面互联互通时代铺平了道路，对正在施行中的相关反垄断执法监管、司法诉讼具有重要参考价值。”华东政法大学竞争法研究中心执行主任翟巍向中新网记者表示。

互联网行业分析师马继华对中新网记者表示，互联互通是大势所趋，打破各超级应用的藩篱才能促进创新创业，大小创业者不再因资本属性而被平台差异化对待，对数字经济发展至关重要。

翟巍也认为，互联互通可以形成开放共享的互联网生态，促进互联网企业之间的公平竞争，降低广大用户交易成本，最终促进数字经济的技术创新与迭代升级。

“工信部提出即时通信软件合规标准，既可以有效防范超大型平台企业遏制创新，避免互联网行业出现‘大树底下不长草’的局面，又可以督促超大型平台企业摒弃封禁垄断经营模式，使其聚焦于实现技术创新与提升社会公众福祉。”翟巍说。

资料图。中新社记者 张斌 摄

腾讯、阿里、字节跳动回应

“坚决拥护工信部的决策，在以安全为底线的前提下，分阶段分步骤地实施。”腾讯方面13日向中新网记者表示，“但关于‘互联互通’的多项网友调查中，关于外链解除管理后垃圾信息泛滥、侵占社交空间、阻碍沟通效率的顾虑也层出不穷。”

同日，阿里巴巴对此回应：“互联是互联网的初心，开放是数字生态的基础。阿里巴巴将按照工信部相关要求，与其他平台一起面向未来，相向而行。”

字节跳动则回应：保障合法的网址链接正常访问，是互联网发展的基本要求，事关用户权益、市场秩序和行业创新发展，字节跳动将认真落实工信部决策。字节跳动还呼吁所有互联网平台行动起来，不找借口，明确时间表，积极落实，给用户提供安全、可靠、便利的网络空间，让用户真正享受到互联互通的便利。

放开网址链接屏蔽是否会导致垃圾信息满天飞？

社交平台上，一些网友有疑虑：“放开网址链接屏蔽会不会营销、诈骗信息满天飞？”还有网友担心数据安全和用户隐私问题。

不过，翟巍认为，互联互通后，不会造成营销信息泛滥，亦不会导致大规模的安全隐私问题。“一方面，目前监管机关对于违法发送营销信息、侵犯安全隐私行为已经建构较为完善的识别、监控、处置机制；另一方面，大多数互联网平台企业具有遏制营销信息泛滥与保护安全隐私的技术储备与经验积累。”

“现在工信部的解除屏蔽政策，还未涉及不同平台数据打通问题。未来全面互联互通可能与数据安全有关，但国家相关法律都已经完善。”马继华说，但从长远发展看，数据安全不应该成为拒绝互联互通的借口。”（记者 吴涛）

(责编：赵竹青、陈键)