刘慎良

原标题：A股连续39个交易日成交额过万亿

13日，沪深股指涨跌互现，上证综指继续飘红，实现三连涨。

当日，上证综指以3699.25点开盘，全天窄幅震荡，最终收报3715.37点，较前一交易日涨12.26点，涨幅为0.33%。

深证成指收报14705.83点，跌66.04点，跌幅为0.45%。创业板指数跌1.17%，收盘报3194.27点。科创50指数跌2.97%，收盘报1384.43点。

沪深两市个股涨多跌少，逾2500只交易品种上涨。不计算ST个股，两市约100只个股涨停。板块概念方面，磷化工、煤炭石油、有机硅涨幅居前，涨幅均逾5%；住宿餐饮、存储器、公共设施跌幅居前，跌幅均逾5%。

自7月21日以来，A股成交额已连续39个交易日超过1万亿元，持续的高成交量也引发投资者对市场是否过热的关注。中金公司9月13日表示，万亿元可能是A股成交的新均衡水平。中金公司分析，随着股票市场本身的增值，以及近年IPO和再融资带动上市公司数量和股本扩张，A股自由流通市值也逐年提升并已突破40万亿元。历史上A股自由流通市值对应的换手率具有均值回归的特征，以2.57%的历史换手率均值所计算的理论成交额已突破1万亿元。从短期看，本轮换手率上升相比历史更缓慢，市场也并未出现全面过热的现象。

中金公司认为，随着股票市场本身的增值，以及近年IPO和再融资带动上市公司数量和股本扩张，A股自由流通市值逐年提升并已突破40万亿元。历史上A股自由流通市值对应的换手率具有均值回归的特征，以2.57%的历史换手率均值所计算的理论成交额已突破1万亿元，估计万亿元可能是A股成交的新均衡水平。

从短期看，本轮换手率上升相比历史更缓慢，市场也并未出现全面过热的现象，市场表现可能相比以往高换手率时期更平稳，也更适用均衡配置的策略；从长期看，市场活跃度提升的背后可能是居民家庭配置拐点的到来。考虑到中国居民家庭资产体量大、影响广泛，预计中国资产管理行业及财富管理行业将经历快速增长。

(责编：罗知之、陈键)