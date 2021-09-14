王震 张子颖

通过手机遥控远程“撸猫”、投喂，开启语音视频功能与宠物“聊天”，还可以拍摄视频，记录宠物的可爱瞬间……在2021世界机器人大会展厅，几只圆滚滚、憨态可掬的智能伴宠机器人，引起不少年轻人驻足围观。

记者在本届世界机器人大会上发现，酒店送餐、物流配送、家庭服务、社区清洁等种类繁多的机器人正在成为人们工作生活的得力助手。受访专家和参展商表示，机器人已经从生产向生活延伸、渗透，服务机器人正逐渐从“黑科技”变为“必需品”，在更多细分市场落地应用，迎来快速发展的黄金期。

本届大会上，有来自110余家企业的500多款产品参展。在服务机器人展区，企业纷纷展示出各自细分领域的最新产品。人工智能、语音理解、视觉识别等技术的融合应用，让服务机器人更具“智慧”。

一位观众正在与熊猫机器人互动。人民网记者 王震摄

在优必选展台，首发亮相的熊猫机器人能够双腿行走，最快行走速度可达到3km/h。此外，它还会打太极、下象棋、写书法。展台工作人员介绍，该机器人将亮相迪拜世博会，向世界展示中国智能科技领域的最新成果。

在康力优蓝展台，AI烹饪机器人拥有包括溜炒、闷炖、蒸煮、碎切、打发、称量、识物等“十八般技艺”，还内置了3000多种食谱，让厨房小白秒变烹饪大师。

来自麦岩智能的智能清洁机器人，具备低速自动驾驶技术，从社区场景进行切入，支持自主开门和跨楼层工作，自清洁扫拖一体可以解决社区清洁痛点。

“数据显示，全球机器人产业规模从2016年的204亿美元持续增长到2019年的306亿美元，年均增长14.5%，特别是新冠疫情爆发以来，服务机器人逆势增长。”工业和信息化部副部长辛国斌11日在世界机器人大会“领航峰会”上表示，随着新一轮科技革命和产业变革加速演进，新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料等与机器人技术深度融合，机器人产业迎来升级换代、跨越发展的窗口期。

能够远程“撸猫”、投喂的机器人。人民网记者 王震摄

“服务机器人正在变成大众需求，产业发展的黄金期已经开启。”在优必选科技首席品牌官谭旻看来，当前是一个人机共存的时代，疫情使得无接触式服务成为一种刚需。他认为，中国大型服务机器人技术已经能够达到全球比肩的水平，同时，中国拥有全世界最庞大的应用场景，这将成为中国机器人产业发展的巨大优势。

“现在B馆（服务机器人展厅）越来越像A馆（工业机器人展厅），原来B馆都是小公司初创企业，但现在整体来看，B馆企业的规模也都开始变大了。”在优地科技总裁顾震江看来，服务机器人产业正在向头部企业倾斜，一些初创企业也有较大体量和规模，希望未来能够看到更多的创新企业。

麦岩智能CEO李宇浩认为，经过近几年的快速发展，中国已经拥有较为完整的机器人产业链条，机器人的生产成本大幅降低，这使得各种细分场景的服务机器人落地应用成为可能。在他看来，当前行业正处于爆发式增长的前夜，市场仍是一片蓝海，找准细分场景是发展的关键。

“原来我们更多的是传统工业机器人，现在已经分为工业机器人、服务机器人、特种机器人，并且呈现出交叉融合、蓬勃创新的趋势。同时，人工智能技术正在给机器人带来新的变化。”中国电子学会副秘书长梁靓表示，机器人产业最大的特点是创新力很强，在不断的技术创新过程中，供给侧也在发生变化。

“未来，机器人一定是向智能化发展，智能机器人将成为改变人类生产生活的一个重要方式和载体。”梁靓说。

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