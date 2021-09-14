8月我国货运指数平稳增长 客运明显下降
2021年09月14日08:54 | 来源：人民网
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人民网北京9月14日电 （记者许维娜）记者日前从交通运输部科学研究院获悉，8月中国运输生产指数（CTSI）总体呈现“货运平稳增长、客运明显下降”的特点。
数据显示，2021年8月，中国运输生产指数（CTSI）为150.7点，同比下降6.7%，两年平均下降7.8%、降幅较7月扩大6.1个百分点。分结构看，CTSI货运指数为196.7点，同比增长4.5%，两年平均增长4.8%；CTSI客运指数为62.6点，同比下降43.8%，两年平均下降40.1%。
中国运输生产指数（CTSI）同比增速走势图。交通运输部科学研究院供图
交通运输部科学研究院信息中心副主任周健在接受记者采访时表示，受疫情多点散发等因素影响，8月CTSI指数总体呈现“货运平稳增长、客运明显下降”的特点。8月，CTSI货运指数两年平均增长4.8%，增速较7月略有回升，随着部分地区洪涝灾害等极端天气影响逐步消退，使得货运指数出现一定幅度回升，但仍明显低于今年上半年。
周健认为，CTSI客运指数两年平均下降40.1%，降幅较7月扩大26.2个百分点，主要受疫情多点散发影响，导致暑期旅游出行、商务出行等需求明显减少，月度客流规模创今年以来新低，使得客运指数出现大幅下降。
CTSI货运指数两年平均增速走势图。交通运输部科学研究院供图
据悉，中国运输生产指数（CTSI）以铁路、公路、水路、民航客货运量为基础指标加权合成，综合反映交通运输行业总体运行情况。指数由综合指数以及客运、货运两个分项指数构成。
(责编：王仁宏、高雷)
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