原标题：伊利现代智慧健康谷产城融合项目集中开工 优先打造学校医院民生项目

9月12日，“伊利现代智慧健康谷产城融合重点项目开工现场会”在呼和浩特市举行，伊利集团董事长潘刚出席活动。呼和浩特第二中学敕勒川分校、呼和浩特第四中学（原电力中学）敕勒川分校、呼和浩特市新城区第一实验小学敕勒川分校、伊利现代智慧健康谷敕勒川医院（三甲）、伊利奶酪全球样板基地项目，以及吉宏智能环保包装产业园和合众创亚智能环保包装产品项目等社会事业及关联产业项目宣布同时开工。会前，与会人员观摩了当日开工的部分项目。

伊利现代智慧健康谷（以下简称健康谷）是内蒙古自治区重点打造的项目之一，发挥乳业龙头企业带头作用的重要要求，为助力奶业振兴所作的重要举措。项目致力创建全球一流的乳业高质量发展综合体，推动产业全面升级，在进一步提升内蒙古乃至全国乳业的国际竞争力和影响力方面将发挥重要的引领作用。伊利现代智慧健康谷将实现生态、社会与经济效益的综合提升，全域范围蓝绿比超过54%，在产业配套和城市功能完善的情况下，到2035年可实现生态、社会与经济效益的综合提升，年GDP贡献将可达到1982亿，年财政收入可达196亿，直接及间接就业人口超过35万人，新增就业岗位14万个，区域总人口将达到50万人。

作为健康谷内的社会事业项目，呼和浩特建设项目规划54个教学班，其中小学36个班，中学18个班。作为一所九年一贯制学校，该校有利于促进健康谷教育的均衡发展，弥补了分散办学的不足；作为健康谷内的关联产业项目，伊利奶酪全球样板基地项目，总占地面积425亩，项目总投资20亿元，年产值达50亿元，共计23条生产线，将直接带动就业500人，主要生产儿童吸吸奶酪、儿童奶酪棒等系列产品。

据悉，目前，健康谷内以乳业为核心产业的上下游产业链相关项目正全面推进：年产6万吨的伊利高端婴儿奶粉工厂生产基地的办公楼主体已完成，奶粉车间主体已封顶；全球规模最大的日处理原奶6500吨的伊利液态奶工厂的办公楼施工完成73%；旨在打造国际化乳业科技创新中枢的国创中心的基坑土方完成100%，桩基工程完成100%；小里堡智慧牧场的23栋牛舍基础完成，青贮窖主体及地面完成，其余多座牧场也正在有序建设中。此外，涉及物流、包装、智慧城市的相关项目也在逐步推进。已部署的“八横八纵”路网建设已全面启动，2021年已开工建设的13条区域道路将全面建成通车，实现与呼和浩特市区充分融合、贯通。围绕伊利现代智慧健康谷项目建设，相关部门将全程全力做好市民便利通行和交通运输服务保障工作。

(责编：董童、李源)