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商务部：今年1至8月我国外贸创历史同期新高

2021年09月14日09:48 | 来源：人民网
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人民网北京9月14日电 （记者赵竹青）据商务部网站消息，商务部外贸司负责人近日在谈到2021年1至8月我国外贸运行情况时表示，今年以来，我国外贸韧性较足、增长较快、快中趋稳、稳中向好。以人民币计（下同），1至8月进出口、出口、进口金额分别为24.78、13.56、11.22万亿元，创历史同期新高。8月当月，进出口、出口、进口金额分别为3.43、1.9、1.53万亿元，创单月新高。

该负责人表示，今年1至8月，进出口延续了去年4季度以来的高增长势头。从同比看，进出口、出口、进口分别增长23.7%、23.2%、24.4%，均为10年来同期最高水平。从两年平均增速看，进出口、出口、进口分别增长10.8%、11.2%、10.3%，保持了两位数的增长。

同时，我国的出口继续向价值链高端攀升，机电产品出口增长23.8%，占比提升0.3个百分点至58.8%。手机、计算机、汽车出口分别增长9.2%、12.7%、111.1%。

值得一提的是，上半年，我国出口增量占GDP增量的比重达27.9%，创10年来新高。

(责编：赵竹青、高雷)

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