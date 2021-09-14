中国人寿：发挥综合金融优势 助力横琴粤澳深度合作区建设
2021年09月14日10:10 | 来源：人民网
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近日，《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》发布。作为在横琴设立分支机构的金融央企，近年来中国人寿通过发挥综合金融优势，将金融保险服务延伸至这块区域，支持粤港澳大湾区发展，助力大湾区金融产业多元化。
据中国人寿相关项目负责人介绍，中国人寿把政策性保险业务作为服务深合区的重要抓手，针对特殊群体提供多元化保险保障；结合当地基本医疗保险实际情况，以“基本+补充+附加补充”方式为珠海搭建起新型多层次医疗保障体系。助力推进深合区基础设施互联互通，为港珠澳大桥、横琴口岸建设，以及珠海市的香海大桥、洪鹤大桥、横琴二桥、鹤港高速、金琴快线、兴业快线等基础建设项目提供保险服务和风险保障，累计保障金额超2000亿元。该公司借助获准开展关税保障保险契机，助力珠海本地进出口企业参与共建“一带一路”，积极与拱北海关对接。截至目前，累计提供关税履约保证保险保障金额超1900万元。
与此同时，中国人寿集团成员单位广发银行通过境内外联动，构建以综合金融优势联动服务地方经济的桥梁，助力深合区建设。近年来，广发银行接连落地FDI外转内私募基金业务、横琴资本项目收入支付便利化措施、私募股权投资基金ODI汇出业务、1.5亿国内证福费廷跨境转让业务，并在新冠肺炎疫情期间为澳门客户开立NRA外币存款账户，提升综合金融服务质效。
为创新服务手段和服务方式，中国人寿海外公司与粤港澳三地监管机构沟通，推动在深合区设立大湾区服务中心。此外，中国人寿还积极参与促进澳门债券市场建设，助力澳门特色金融发展。
该负责人表示，未来公司将抢抓机遇、找准定位、担当作为、创新服务，通过高水平、深层次服务合作区建设，加快构建与深合区金融相融合的保险、银行、投资生态服务圈，不断增强深合区居民的获得感、幸福感、安全感。
(责编：曹淼、李源)
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