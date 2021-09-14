原标题：2021世界机器人大会：人机共融共存 谱写产业高质量发展新篇章

央广网北京9月13日消息（记者黄玉玲）近年来，随着人们对机器人技术智能化本质认识的加深，机器人开始源源不断地向人类活动的各个领域渗透。有的成为了高端装备、智能制造的核心重要工具，有的逐渐转变为生活伙伴，极大地方便了人们的生活。2021世界机器人大会于9月10日至13日举办，今日已落下帷幕，本届大会展出的各种机器人令人眼前一亮，让我们一起回顾一下这些精彩瞬间。

模拟爱因斯坦的人形机器人（央广网记者 黄玉玲 摄）

这位身穿西服，头发花白的是一个模拟爱因斯坦的人形机器人，由于相似度极高，引来了许多观众围观。旁边的美丽小姐姐“金小普”逼真程度以及皮肤的细腻度也让人叹为观止。这些都来自于大连市特色旅游新地标——未来科技馆。该馆目前集合了仿生人形机器人、5G云端机器人、互动科技产品等高科技成果，模拟了人工智能在未来生活中的诸多应用场景。在这里，游客可以近距离地接触到面向未来的高新科技，体验前所未有的未来生活场景。

机器人可以开汽水瓶盖（央广网记者 黄玉玲 摄）

这个手握汽水瓶的机器人是睿尔曼智能打造的，它可以非常轻松地将汽水瓶盖拧下，还可以为现场观众们“斟茶倒水”，动作十分娴熟。此次大会上，睿尔曼智能首次发布面向商业行业应用的复合移动升降机器人，也引起了强烈反响。

复合移动升降机器人（央广网记者 黄玉玲 摄）

记者获悉，该产品采用模块化设计，可根据不同场景进行定制化改装，这是继2020年推出全球首款仿人机械臂之后，睿尔曼又一个具有里程碑意义的产品。整个机器人由移动平台、升降机构和机械臂组成。该产品是睿尔曼全自主研发的机器人，可在新零售、新餐饮、医疗康复、工业检测、生物医药、教育教学等领域得到广泛应用。

机器人盲盒（央广网记者 黄玉玲 摄）

机器人还有盲盒？没错，此次机器人大会有一个展区前大排长龙，参观者为抽取盲盒排起了长队。这是哈工大机器人集团精心设计的小环节，将机器人纪念品以盲盒的形式派送给现场观众。

机器人在用毛笔写字（央广网记者 黄玉玲 摄）

同时在哈工大机器人集团展区，这个用毛笔写字的机器人也吸引了人群的目光。这是哈工大机器人集团打造的轻巧型并联共融机器人，由于具备轻巧灵活的特性，它甚至可以写出游云惊龙的书法作品，令人拍案叫绝。这种机器人其实主要应用于工厂中搽胶、打磨等工艺环节，目前已在制鞋业投入使用。据哈工大机器人集团股份有限公司执行总裁王洪波介绍，此前国家和产业界人士关注比较多的还是集中在核心零部件，但现在随着机器人产业的发展，越来越多关注感知和通讯层面，对机器人的要求也越来越高。王洪波认为关注机器人产业，未来可能要更多地关注产业链的上游。

送餐机器人（央广网记者 黄玉玲 摄）

中国工程院院士王耀南在此次大会上提到，“未来机器人的人工智能发展方向非常重要，很多关键技术决定了机器人的未来。其中记忆技术、感知技术、行动规划、机器学习，这些都是人工智能近几年发展非常迅速的，完全可以移植到机器人里面，未来的机器人一定是完备的，能够智能化、自主化、网络化的控制系统。”

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