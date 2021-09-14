原标题：这是最美艳阳天——写在2021世界新能源汽车大会召开之际

1886年，德国人卡尔·本茨先生发明制造了世界上第一辆由内燃机驱动的汽车，德国汽车工程师们激动不已，欢呼跳跃，人类迎来了汽车发展的元年。

1908年，美国人亨利·福特先生在底特律推出了后轮驱动的第一辆成品T型车。美国的汽车人和消费者异常兴奋，彻夜狂欢。汽车由此快速走入了寻常百姓家，汽车行业进入了汽车批量生产的规模化发展阶段。

1950年，中国第一汽车制造厂生产的CA10型解放牌卡车行驶在长春街头上时，一汽人和长春市民无不欢欣鼓舞、奔走相告，中国人终于制造出了自主品牌的汽车，由此拉开了中国汽车工业发展的序幕。

时光荏苒，岁月如歌。转眼来到了二十一世纪的今天，科学技术日新月异，经济发展交织融合，消费升级全面提速，但与此同时，气候危机的“灰犀牛”正加速走来，人类与环境协调发展已经成为大家的共识。在全球每年约510亿吨二氧化碳（CO2）排放中，交通运输部门占比逐年提升，已经接近20%，这其中道路运输（汽车）占比约为75%。

我国发展新能源汽车，更一直受到社会各界的广泛关注和高度重视。从国家能源战略看，我国目前是全球石油进口第一大国，因此发展新能源汽车能够有效降低我国对石油进口的依赖。

从环境保护来看，新能源汽车可以有效解决传统汽车大量尾气排放中有害物对大气环境和人体健康的影响。

从产业发展看，我国传统汽车的关键核心技术较发达国家老牌汽车企业还有不小差距，而在新能源汽车领域，我国的先发优势和产业链规模化优势正在形成。

从未来科技创新发展看，我国大数据、5G、人工智能及新材料发展迅速，而新能源汽车作为这些技术的最佳载体，可谓是生逢其时。

从我国消费人群看，80后、90后已经成为新技术、新产品，特别是智能网联化产品的主要消费主体，这为新能源汽车的销量上规模奠定了稳定的基础。

从政府的政策支持力度看，我国从2009年出台支持推广新能源汽车补贴政策以来，中央财政已累计投入资金超过2000亿元，加上地方政府补贴（按1:0.5测算），共计超过3000亿元，这为新能源汽车从无到有、从小到大、从慢到快的发展，起到了关键引导助推作用。

今年1-7月份，我国销售新能源汽车147.8万辆，同比增长2倍，已超过2020年全年水平。8月份销售新能源汽车32.1万辆，新能源汽车市场渗透率已达17.8%。在新能源汽车高速发展的带动下，包括动力电池、电机、电控、汽车智能化等细分领域，我国已迈入全球第一梯队，其中，我国锂电池产能约占全球生产总量的70%。

今年1-8月份，我国新能源汽车企业已推出新能源汽车新产品25款，占全球同期一半以上。在新产品的有力拉动下，造车新势力的代表“蔚小理”前8个月销量15万辆，同比增长2.2倍；比亚迪汉、长城欧拉、上汽通用五菱宏光MINI EV更是大卖，北汽新能源的“极狐”也在快速上量。可以说，中国新能源汽车的“爆发”阶段已经到来。

截止目前，我国出台鼓励支持新能源汽车的政策法规已近300项。以“北上广深”为代表的大城市纷纷出台针对燃油车牌的限制措施，加上新能源汽车使用成本比燃油车更低等因素，也加快了消费者“油改电”的步伐。同时，新能源汽车充电桩规模和便利性的大幅提升（截止2021年上半年，我国新能源充电桩已达194.7万台，车桩比约3:1），也大大缓解了消费者“充电难”的问题。

中国新能源汽车进入“爆发”阶段，直接体现在资本市场上——新能源整车及产业链企业受到追捧，市值屡创新高：截至9月10日，宁德时代市值接近1.2万亿元，蔚来、小鹏、理想三家造车新势力市值分别突破600亿、330亿、310亿美金，展现了中国新能源汽车产业广阔的发展前景和确定的增长趋势。

万事俱备，东风已来。北汽集团也正在全力推进乘商并举的全面新能源化，以“极狐”冲击智能高端市场、以“BEIJING”赋能网约车等场景化运营，并加快推进纯电动、氢燃料商用车的规模化应用。

总之，纵观世界汽车工业发展历史，从来没有哪个时期，像今天对新能源汽车这么重视、这么关注。可以说，新能源汽车对全社会的影响之广、影响之大绝无仅有。新能源、智能化已经成为全社会的流行语，专业人士和普通消费者茶余饭后，时不时地在讲述新能源这个春天的故事。春天，是四季中的第一个季节。春天，代表着阳气上升，代表着温暖和成长，孕育着成熟和壮大。

“始上龙门望洛川，洛阳桃李艳阳天。”假若说，全球新能源汽车发展已经迎来春天，那么中国的新能源汽车就是这个春天中的最美艳阳天。（文：张夕勇）

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