第130届广交会将首次线上线下举办 线上展品超300万件
2021年09月14日16:14 | 来源：新华网
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新华社北京9月14日电（记者戴小河）商务部副部长任鸿斌14日在国新办举行的新闻发布会上表示，第130届广交会将于下月首次在线上线下融合举办，展期时间为5天，按16大类商品设置51个展区。
广交会是中国重要的贸易促进平台，被誉为中国外贸的“晴雨表”和“风向标”。任鸿斌说，本届广交会线下展展览面积约40万平方米，以品牌企业为参展主体，着力打造品牌精品展，推动国内国际双循环；线上展保持原有约6万个展位，继续为2.6万家企业和全球采购商提供线上贸易合作交流平台。
中国对外贸易中心主任储士家介绍，本届广交会展期虽然由三期缩短为一期，但将呈现更加优质的品牌展、精品展。线下有7500家企业参展，就规模而言，仍然是疫情下全世界最大规模的线下展会。设品牌展位11700个，占线下展位总数的61%，2200多家品牌企业参展，优质企业占比跟历届广交会相比显著提升。线上更新上传的展品总量超过300万件，大量新品上线。
他表示，在本年度广交会出口产品设计奖评选中，涌现出大批新技术、新材料、新工艺、新能源、智能化和绿色环保的创新产品。这些新产品反映出中国制造、中国外贸在向科技创新和“双碳”目标方向积极转型。
广东省副省长张新说，这次广交会还有个重要特点，就是特别突出国内国际双循环，力求通过线上线下、展会融合、进出口并重，为畅通国内大循环、联通国内国际双循环提供有力支撑。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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