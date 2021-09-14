9月13日，华为商用台式机MateStation B520正式发布。华为在商用PC市场进一步完善笔记本+台式机的全矩阵技术升级，这款商用台式机的推出也让华为商用终端实现了一整套“智慧办公商用解决方案”。

台式机是很多人接触个人电脑的最初形态，在早期台式机盛行的时代，尤其在政企办公场景下，独立显示器屏幕较大，台式机组装便宜，比较适合政企用户批量采购，用于员工办公使用。不过，随着智慧时代的到来，台式机却几乎完全没有发生过变化，成为了办公室里的“老古董”。大多数台式机机箱体积较大，性能长久未升级，且在与其他设备进行文件传输时，还要费力的使用有大小限制的通讯软件、U盘或者移动硬盘进行传输，这些都开始影响办公效率。

这次新发布的华为MateStation B520首先着力解决了台式机与手机、平板之间的文件分享困境。

利用MateStation B520的运算能力和专业系统能力，将MateStation B520、手机进行分布式系统融合，从系统底层打通Windows和安卓的藩篱，电脑上即可操作手机， MateStation B520的键盘、鼠标、屏幕皆可作为手机的外设，实现了MateStation B520和手机的无缝协同。同时，也发挥MateStation B520更专业办公的优势，进行跨系统、跨平台的高效操作。

只需将华为手机中的NFC按钮打开，放在主机的华为分享感应区上即可与为 MateStation B520轻松连接，之后就可以实现手机和台式机之间的跨系统多屏协同。

首先，用户可以在手机和华为MateStation B520间无缝传照片、网站和文件等内容，文档/图片拖拽互传或一碰互传，实现文档/图片/文本的快速查看、编辑、传输，也可以设置单向传输，保证企业信息安全；其次，华为MateStation B520和手机中的文本内容复制后相互粘贴，华为MateStation B520的键盘、鼠标等硬件也能成为手机的外设设备，可以对手机信息进行处理；最后，在华为MateStation B520上的应用直接打开并编辑手机文件，大屏幕与键盘等外设让编辑查看更高效，编辑后直接保存至手机。

手机与华为MateStation B520的跨屏协同还能实现生态融合。在华为MateStation B520上可以打开安卓应用，如短视频、资讯软件、影音剪辑软件等，其大屏幕可以支持同时打开3个手机窗口，可以一边用通讯软件进行工作交流，也可以同时对内容进行撰写、修改，或者还可以同时打开三个同类型应用进行对比截图以及接听手机音视频通话。

华为MateStation B520搭载华为云空间PC客户端，使用同一华为帐号登录华为云空间，用户的文件、照片、视频、联系人、备忘录、录音等数据。在笔记本上应用比较广泛的技术这次都已经体现在华为MateStation B520上。

华为在发布会上表示，这套方案能够给政企用户带来“专业性能、智慧高效、安全可靠、精诚服务”四大价值。首先，在专业性能方面，华为MateStation B520产品最高配置16GB DDR4高速双通道内存和512GB PCIe NVMe SSD高速固态硬盘。华为MateStation B520风扇采用高密大面积散热翅片设计；闲置状态噪音低于22dB，在高能运转状态下噪音低于28dB。其次，在智慧高效方面，华为MateStation B520解决了台式机与手机等其他设备之间的协同办公难题。在安全可靠方面，华为MateStation B520通过MTBF ≥100万小时可靠性认证、13项严苛军规测试等，确保产品在商用严苛使用场景下无蓝屏、不死机、零故障。在企业内部信息安全方面，华为自主研发华为局域网认证开机新技术，并且将其预置在华为MateStation B520当中，在出厂之前便将局域网认证开机集成于华为MateStation B520的BIOS之上，通过BIOS和配套的服务器实现数据保护的安全功能特性。最后，在服务方面，华为全国2000多家服务网点、10000个售后服务工程师、 7*24小时政企技术支持专线，5年最长保修，为政企客户提供远程、门店及上门服务。

当下的数字互联时代，智能手机改变了人们的生活和办公方式，轻薄便携是市场发展不可逆的趋势，笔记本市场迎来了如火如荼的发展契机，传统的台式已经不再是市场的主角。但就办公室办公这一场景需求来说，无论移动应用如何发达，商用台式机仍然具有不可替代的优势，也是全场景办公中重要的一环。

IDC指出，数字化转型已经成为所有企业应对挑战的主要战略。对于传统企业来说，虽然传统经营方式的营收比例仍然占据多数，但企业利用IT对生产力和生产效率的提升，正在不断地发酵之中，这其中商用PC都起到了至关重要的作用。

据IDC统计，2020年第二季度，中国商用PC市场（不含工作站）出货量达到615.9万台，同比上涨0.2%。

由此可见，商用台式机市场仍旧大有可为，只不过数字化时代的发展给商用台式机提出了新的要求。台式机需要向高性能、智慧化、全连接和新形态演进，实现与手机等其他多设备全场景融合、智慧交互，打造高效、极致体验的智慧化生产力工具，产业也由此迈向了智慧PC的阶段。