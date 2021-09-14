金秋9月，云南省丽江市华坪县的芒果正值热卖期。据了解，百世快递以华坪县为试点，在云南启动村级快递服务点建设，通过快递下乡进村，既为村民网购提供便利，也为当地农产品进城打开了通路。

百世快递助力原产地直采。受访者供图

据百世快递相关负责人介绍，以前在华坪县，取件一个来回，村民需乘坐两个小时公交车，导致村民网购积极性不高，农产品上行路受阻，从而快递单量少，快递网点运营成本较高。为方便快递进村，该公司启用“快递+乡镇公交”模式，让公交车带货到村，村民可以在家门口就拿到快递。同时，该公司在华坪县规划了60多个村级快递服务点，服务点建立后，村民取件、寄件只需要5分钟路程，农产品进城也更加便捷。

同时，在农产品上行方面，百世快递通过配备冷冻与冷藏设备的水果预处理中心，实现批量件整车发运，精准把控发货时间，降低果商发货成本，每日最大出港能力超过30000票。为预处理中心配备高速快递面单打印机，单日可打印10万票面单的处理能力，助力华坪电商提升品牌影响力，朝着标准化、集约化的方向高速高效发展。

该负责人还介绍， 2020年，百世“农品优行计划”把华坪县农特产品纳入其中，以优质的芒果为基础，通过“物流+电商+农特产品”模式，提供完善的供应链服务。截至目前，华坪芒果已通过百世快递发出超300吨。截至2021年6月底，“农品优行计划”已为全国30余个地区的100多款农产品提供售卖和运输便利，累计销售农产品超过1800万斤。

百世快递在华坪县的芒果预处理中心。受访者供图

该负责人表示，华坪县作为百世快递打造的样板之一，也为云南其他的地方带来经验。今年8月，公司启动了云南村级快递服务点建设，规划镇、村级服务站近7000个，覆盖云南省118个县。村级快递服务站通过现有电子商务服务点进行升级，并在原店面与设备的基础 上，将百世快递末端经营系统接入村级服务点，通过“快快”合作 、“快商”合作模式为村民提供便捷收寄服务的同时，还提供运营协助、服务点人员培训等。下一步，部分快递服务点还将叠加乡村金融、社区团购、保险、农资等功能，进一步完善村级快递服务点的功能，并依托多种末端派送形式，融合共配、直配方式，进行多频次派送，提升派送效率和用户体验，解决末端消费者预约派送、定点派送、定时派送的差异化需求。

(责编：董童、李源)