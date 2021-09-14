原标题：普惠金融助推企业融资降本增效

中小企业在我国国民经济发展中起了非常重要的作用，但中小企业融资难问题已成为其进一步发展的障碍。

中小企业自身的经营状况，银行制度及社会环境是融资难的主要原因。提升企业素质，培育良好的社会信用环境，是缓解中小企业融资难的主要对策。

优化中小企业营商环境，有助于打造良好有序的竞争生态，充分激发内生创新活力，成为新时期助推中小企业行稳致远的题中之义。

为进一步推动中小企业健康发展，2021年以来，陵城农商银行提升金融服务水平，积极优化辖区小微企业营商环境，将金融支持稳企业保就业作为重点工作来抓。截至8月末，该行各项贷款余额63.48亿元，较年初增长6.78亿元，增幅11.97%。

该行提供优惠利率，以LPR形成机制为基础，实施差异化利率管理，对辖区重点企业，及时上门、主动帮扶，提供优惠利率信贷支持，减轻困难企业负担。至8月末，该行普惠型小微企业贷款本年累放平均加权利率较年初下降1.28个百分点，确保企业融资成本降低到位。并着力推广无还本续贷业务，对存量企业客户，通过提前介入、减少中间环节，实现企业贷款无缝隙对接，同时减少企业融资成本，支持企业稳健发展。累计为281家个体工商户年节约融资成本275万余元，为180家企业及小微企业主年节约融资成本3063万余元。还主动筛选全行到期小微企业贷款，加大延期还本付息政策落地，运用续贷、调整还款计划等方式，对风险可控的小微企业贷款做到应延尽延。目前，累计为96家小微企业延期还本付息，涉及金额8.67亿元，累计已延期普惠小微企业贷款6300万元。

同时，该行开展常态走访，将全区一万余市场经营主体名单分配至27家支行，确保全区任意一户工商户都有一名专属客户经理对接为其提供金融服务。进行名单销号制管理，推行“专人负责、专人服务、专人跟进”“三专”服务。截至目前，累计走访对接为12385家市场经营主体，覆盖面达99.78%。并畅通信息渠道，强化与工商、税务、市场监管等相关政府部门的信息共享，开通小微企业申贷“绿色通道”，大力推广微信、微名片、手机银行、网上银行等渠道申贷服务，切实打通银企间信息壁垒。截至8月末，共从线上各渠道受理77笔、2400余万元。还构建活动机制，通过首贷培植、金融顾问等措施，缓解成长期民营、小微企业融资难、融资贵问题。开展“小微企业走访月”、“政银企”座谈会、“民营、小微企业金融服务大走访”等活动，为陵城区小微企业定制“优惠套餐”，注入“金融活水”。截至目前，走访企业115家，召开“政银企”座谈会9次，参与企业近500家。

此外，该行压缩办贷流程，围绕中小企业“短、频、急”的融资需求，陆续线上发布了11款小微融资产品。同时积极改进信贷流程和信用评价模型，在缩短内部流程、提升工作效率的同时，通过线上预约、分时间段集中优先办理等方式，抵押办理时长缩短至一个工作日。在做好风险管控的基础上，进一步压缩小微企业信贷审批时间。并丰富业务产品，以打造全区企业及个体工商户的主办银行为目标。大力推广“企业主办行”+“无还本续贷”服务模式,为辖区企业提供全方位服务。至8月末,该行已签约企业主办行56户,发放贷款4.9亿元，开立代发工资账户127户,为签约企业提供信贷、结算、代收付、咨询等“一揽子”服务,有效减轻了企业客户资金周转压力。还实行流程作业，建立健全信贷“四个中心”,着力打造“流程银行”,按照“综合营销、专业调查、独立放款、全面检查”的信贷流程模式，打造“方便快捷、高效运转、机制灵活、风险可控”的市场经营机制，通过优化流程，全力减免企业办贷费用，截至目前，累计为辖区主动承担押品评估及抵押登记费等各类费用160余万元。

(责编：赵超、陈键)