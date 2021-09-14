原标题：企业家集聚共议数字化服务新逻辑

近日，2021年中国国际服务贸易交易会在京召开，今年服贸会的主题是“数字开启未来，服务促进发展”。

总台财经频道《对话》栏目推出服贸会特别节目，聚焦数字经济与服务贸易的结合，探讨在中国迈向第二个百年追求共同富裕的当下，如何在过往中国经济关注速度与效率的同时，能够在今天更加注重公平、安全、可持续?又如何通过高质量发展让人民的生活更加美好?带着这些新发展格局下的新命题，众多嘉宾望探索数字化服务的底层新逻辑来试图寻找到某些答案。

对话过程中各位嘉宾精彩发言不断，思维火花不断。

中科创达董事长赵鸿飞“每一个企业在数字化时代到来的时候，心里面都应该走有一个新的思考，一定会产生新的赛道，我们能看见一个非常大的赛道。”

中寰卫星CEO梁永杰“通过数字化加服务，怎么能让我们的底层的人群、我们的司机更幸福，让我们的企业更幸福，让我们的社会更幸福。所以我想的说只有数字化+服务，才有可能实现这种我们基于每个各行各业的这种幸福感。”

闪送联合创始人于红建“我们现在所有人都沉浸在数字化的红利当中，数字化在深深地改变着我们的生活，甚至是改变着我们的社交和一些文化的格局。”

中科曙光总裁历军“数字化今天看是有很多的造势的成分，这个造势是负面的那种造势，今天我们的节目也是在为未来的数字化社会造势。我觉得这样的造势是必要的，也是必须的。因为我们希望让所有的人，所有的社会的成员，大家共同认同未来的这么样的一个方向。”

瑞莱智慧科技CEO田天“数字化其实是对整个全社会的升级和赋能，它不是一个空中楼阁，凭空创造出来的全新的概念，而是说在传统经济或者说在传统领域上，以提升效率或者降低成本，或者说创造新的生产方式为目的，去对它进行升级改造。”

居然之家董事长汪林朋“所有的技术的创新都是应该以人为中心，包括以后的万物互连，那也是为谁连，它是为人连，是人要了解这个物，人要利用这个物去创造新的生产力，所以去连他，所以离开了人，一切的数字化一直可以创新都是没用的。”

北京市商务局副局长蔡小军说，通过嘉宾对话，让我感受最深的是数字化首先还是人的数字化。人的数字化更有利于推动我们构建一个可持续的，高质量发展的社会。

海淀区副区长林剑华用几个关键词来阐述观点，比如“策源”， 要推动在底层技术和关键核心技术方面去贡献更多的力量，去真正成为原始创新的策源地。“引擎”，就是要使得数字经济成为推动区域高质量发展的一个引擎。“生态”，未来我们也将始终秉持有为政府和有效市场的这么一个理念，去持续努力把这个生态营造的更好。

活动承办负责人海淀区商务局副局长杨海芳说，在数字化时代的今天，越来越创新，越来越发展的数字化的底层技术，越来越多元，也越来越丰富的场景应用，数字服务正在以想象不到的速度拉近着理想和现实之间的距离。这次我们邀请了6位数字经济的实践者，通过节目旨在传递他们对当下数字经济发展有哪些独特的所思所想，这也是我们举办本次活动的初衷。

(责编：赵超、陈键)