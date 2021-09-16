中国电信联合中国银行研发“数字人民币”钱包上线
近日，中国电信股份有限公司（以下简称“中国电信”）与中国银行联合研发的“数字人民币”钱包正式上线。据了解，用户可在翼支付APP中（我的-基础服务）一键开启数字人民币钱包，在通过实名认证、绑定银行卡后，即可通过数字人民币进行存银行、换数币、转账等操作。此外，“钱到啦”POS机具也已经同步更新，可实现数字人民币受理功能，支持扫码、NFC收取数字人民币。
据中国电信相关负责人介绍，该公司作为中国人民银行数字人民币参研单位，积极参与数字人民币业务研发和试点。10月底后，将试点推出电信SIM卡硬钱包功能，支持“离线”收付款。数字人民币的“离线”支付指数字人民币在交易过程中，收款方或付款方的终端处于离线无网络状态下仍能完成支付，可满足在地下室、停车场、山区甚至是地理灾害等特殊环境下的支付需求。目前，数字人民币的双离线支付采用NFC技术来实现，需要收付双方设备具备内置安全芯片的硬件钱包功能。其中，基于NFC-SIM卡形式的手机硬件钱包，其SE安全芯片内置于SIM卡中，中国电信将联合中国银行来共同推动数字人民币SIM卡硬钱包产品的落地。此次中国电信研发的SIM卡硬钱包功能将首次将离线支付推入用户应用场景。
该负责人还表示，为方便用户日常生活需要，结合运营商特点，中国电信数字人民币还将提供话费充值功能。用户若出现欠费停机、没有网络环境接入的情况，离线支付功能将方便用户快速实现手机话费的充值。同时，随着数字人民币的不断普及，中国电信聚焦“数字人民币+5G”“数字人民币+物联网”等特色场景，加快产品研发和试点落地，并在多地与各大商家开拓更多线下应用场景，联合中国银行为用户提供数字人民币钱包全功能服务能力；陆续推出中国电信数字人民币钱包、数字人民币5G SIM卡硬钱包外，还将试点推广商家超级受理终端、物联网钱包物物支付、数字人民币商城等。
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