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共赴全运之约 陕西联通全力保障十四运会

2021年09月16日17:25 | 来源：人民网
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为确保十四运会期间通信网络稳定运行，为全体参赛人员及广大观众提供优质的网络服务，陕西联通在场馆配套设施建设、通信服务保障方面积极承担央企责任，统筹部署、有序推进十四运会网络建维及保障工作。

据悉，围绕十四运会通信保障，陕西联通加强网络建设优化， 4/5G网络覆盖全省10个市53个场馆、运动村及相关楼宇。新建大容量数字化室分，全面覆盖西安奥体中心体育场、体育馆和游泳馆等十四运会主场馆。对其它场馆进行补强和优化。陕西联通还升级改造云网指挥调度系统，建立重保场馆场景，重点监测基站和传输设备运行状态，以热力图方式实时呈现场馆的业务流量、话务量、用户分布及用户感知体验，实现可视化指挥调度。

针对突发状况，陕西联通制定完善保障方案和应急预案。包括省级应急预案、开闭幕式保障方案、一馆一册应急预案、圣火传递保障方案等，做到十四运会每个场馆都有责任人，都有保障方案。并组织专业人员对重保实施方案逐条逐项推演，对处置流程、备品备件以及设备物料等严格核对，逐一落实专业联动、对外协调等工作。

2021年3月起，十四运会各类测试赛、预选赛陆续启动，西安联通已圆满完成西安奥体中心跳水馆、体育馆、城市运动公园、省奥体中心、倒计时100天等10余次重要场景和重大时刻通信保障任务，累计出动应急通信车15辆次，投入保障人员653人次。

 

(责编：王仁宏、高雷)

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