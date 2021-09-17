前8月
实际使用外资同比增长22.3%
2021年09月17日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京9月16日电 （记者王珂）记者16日从商务部例行新闻发布会上获悉：1—8月，全国实际使用外资金额7580.5亿元，同比增长22.3%。
从行业看，服务业实际使用外资金额5993.3亿元，同比增长25.8%。高技术产业实际使用外资金额同比增长30.2%，其中高技术服务业增长35.2%，高技术制造业增长14.9%。
从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长23%、30.1%和1.6%。
《 人民日报 》（ 2021年09月17日 01 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
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