本报北京9月16日电 （记者刘诗瑶、冯华、余建斌）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2021年9月16日8时56分，神舟十二号载人飞船与空间站天和核心舱成功实施分离。截至目前，神舟十二号航天员乘组已在空间站组合体工作生活了90天，刷新了中国航天员单次飞行任务太空驻留时间的纪录。分离前，航天员乘组在地面科技人员的配合下，完成了空间站组合体状态设置、实验数据整理下传、留轨物资清理转运等撤离前各项工作。

据中国载人航天工程办公室消息，神舟十二号载人飞船撤离后，于北京时间2021年9月16日13时38分，与空间站组合体完成绕飞及径向交会试验，成功验证了径向交会技术，为后续载人飞行任务奠定了重要技术基础。后续，神舟十二号载人飞船将按计划再入返回，航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波即将启程回到祖国怀抱。

另据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2021年9月16日，天舟三号货运飞船与长征七号遥四运载火箭组合体已垂直转运至发射区。目前，文昌航天发射场设施设备状态良好，后续将按计划开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作。

《 人民日报 》（ 2021年09月17日 02 版）

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