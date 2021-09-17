本报记者 江 琳 贺林平 程 龙

只要将月饼放置在音乐盒上，就可以播放粤曲小调《彩云追月》。首届“粤港澳大湾区购物节”期间，老字号陶陶居推出“可听月”月饼礼盒，受到年轻人的追捧。

首届“粤港澳大湾区购物节”于9月2日开幕，以“就爱大湾区”为主题，寓意粤港澳大湾区“9+2”城市群紧紧抱在一起。其间，大湾区内包括美食、美妆、数码、家电、个护、家居、服装等100余个产业带、29.8万个知名品牌、1300多万件商品纷纷亮相，全方位展示大湾区特色民族品牌和创新活力品牌精品，促进湾区融合，拉动消费升级。

大湾区老字号迎来新机遇

“小时候的夏天，喝上沙示汽水是最快乐的事。没想到，在大湾区购物节也能买到。”9月10日，定居北京的广州人林先生通过互联网下单一箱亚洲汽水，准备和朋友一起分享。

“亚洲汽水早年风靡粤港澳，在大湾区有较好的受众基础，我们希望借此次购物节的契机再次开拓港澳市场，将亚洲汽水从广州城市记忆打造成大湾区的共同记忆。”广州市香雪亚洲饮料有限公司首席执行官何文锋说，在购物节期间，亚洲汽水推出“广州靓版”沙示汽水，受到年轻消费者的喜爱。

粤港澳三地文化同根同源，许多历经岁月洗礼的老字号沉淀了数代人的记忆和情感，也传承着数十年乃至上百年的精湛工艺。本次购物节集聚了众多粤港澳老字号，比如，香港的美心月饼、马百良、奇华饼家，澳门的英记饼家、澳门永辉，以及广东的陶陶居、皇上皇、王老吉等知名品牌。

据统计，购物节启动至今，仅美心月饼、元朗荣华、广州酒家、陶陶居、澳门永辉这5个大湾区的老字号月饼，在淘宝天猫上的总销量就超过了160万件。

“这次大湾区购物节给广东老字号带来很好的机会，对我们而言，有机会让更多消费者了解陈皮之乡江门新会的美食文化。”广东省江门市新会区新宝堂陈皮有限公司有关负责人说，截至9月6日，新宝堂5至15年的陈皮销量同比增长50%，“通过购物节搭建的线上平台，新会陈皮走出了大湾区，被更多消费者接受”。

千万好物惠及大湾区居民

衣服、护肤品、小电器……购物节期间，澳门居民李卉茵在线上购买商品共计数千元。“优惠活动多、促销力度大，这次大湾区购物节，让我发现了许多大湾区城市的特色产品，光是这一点就足够吸引人。”李卉茵说。

在粤港澳大湾区，近年来，贸易自由化和人员货物往来便利化程度不断提升，通过内地网络购物平台购买各种国货美妆、休闲零食，也逐渐成为港澳居民的日常消费习惯。

这两天，在广州工作的香港市民石房有在线上购买了美心和荣华月饼，“中秋节我要在珠江边和街坊们一起分享美味。”石房有说。

香港批发及零售界立法会议员邵家辉说，购物节让大湾区的消费者互相了解好产品并促进文化交流，惠及所有大湾区居民，“希望通过这次购物节，大家能接触更多香港产品。”

购物节期间，不少家用电器，如洗地机、扫地机器人、餐厨电器等以及广受港澳消费者喜爱的美妆、数码类产品，通过多种方式让利消费者；此外，600万种商品直供港澳，港澳消费者可享受满额即包邮、次日达和隔日达等优惠和服务。

线上订单迅猛增长，物流时效也大大提升。港澳消费者无需自行找转运公司，再交由转运公司寄往港澳。一系列的本地直发、内地直发等服务，让港澳消费者省心，超过八成包裹能够实现从内地到港澳次日达。

让更多港澳产品走向内地市场

借力此次大湾区购物节，不少港澳老字号加速进入内地市场。香港老字号位元堂有中成药、滋补品、保健品等多元化的产品线。位元堂药厂执行董事邓蕙敏说，目前，除粤港澳大湾区客户外，北京、上海、南京等地的客户也不断增多。

像位元堂一样，通过线上渠道，特别是此次大湾区购物节，众多港澳老字号走向更加广阔的内地市场。香港中华厂商联合会常务会董黄伟鸿说，香港品牌迎来了更多发展机遇。“内地消费市场不断扩大，不少港企在内地设厂。”

香港中药老字号马百良于去年设立了天猫旗舰店。截至9月10日，马百良天猫旗舰店销量同比增长160%。

“期望这次大湾区购物节能带动更多港企转变经营模式，推动更多香港产品进入内地城市。”黄伟鸿表示，今年3月，香港中华厂商联合会联合多个机构推出“香港百店”兴经济创未来计划，以直播带货模式助力香港企业开拓内地电商市场。

澳门经济及科技发展局局长戴建业说，本次购物节带来多款澳门特色好物，可以借此机会鼓励澳门企业善用新零售模式，开拓产品销路，提升品牌知名度，助力大湾区经济发展和文化交流。

据统计，截至9月15日，大湾区购物节期间，上线近百个澳门品牌，销售额超过900万元；上线超两万个香港品牌，销售额近34亿元。

《 人民日报 》（ 2021年09月17日 05 版）

(责编：赵欣悦、白宇)