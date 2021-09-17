本报记者 贺林平 程 龙

金秋时节，粤港澳大湾区喜讯频传。中共中央、国务院近日印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》（以下简称“横琴方案”）、《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》，引发粤港澳各界高度关注。

在习近平总书记亲切关怀下，短短十来年时间，横琴从一个边陲海岛变成开发热岛、开放前沿，呈现出勃勃生机和美好前景。专家表示，组建横琴粤澳深度合作区管理机构，是横琴开发开放新的起点，必将催生新的“化学反应”，为粤港澳大湾区建设赋予新动能。

促进澳门经济适度多元发展，为丰富“一国两制”实践提供示范

横琴地处珠海南端，与澳门一水一桥之隔。经过多年开发建设，已累计实现固定资产投资超过3434亿元，GDP年均增长率超过43%。岛内“五横三纵”主干路网基本建成，横琴大桥等对外连接“大动脉”建成通车。粤澳合作中医药科技产业园、横琴澳门青年创业谷吸引越来越多优质企业聚集。旅游、休闲、健康和高新技术等重点产业发展势头迅猛。

从最早的横琴新区到横琴粤澳深度合作区，横琴开发开放的初心就是为澳门产业多元发展创造条件。以此为标准衡量12年的发展历程，横琴也存在一些短板：实体经济发展不够充分，服务澳门特征不够明显，与澳门一体化发展还有待加强，与党中央、国务院的期待要求还有较大差距。

“在横琴开发开放进入新发展阶段的关键时刻，建设横琴粤澳深度合作区的核心任务是促进澳门经济适度多元发展，通过大力发展新技术、新产业、新业态、新模式，为澳门经济发展提供新机遇，为丰富‘一国两制’实践提供生动示范。”国家发展改革委区域发展战略研究中心副研究员张燕说。

澳门基金会行政委员会主席吴志良表示，横琴粤澳深度合作区是“一国两制”实践的重大制度创新，也是中央对澳门经济多元发展的最大支持，“澳门要融入国家发展大局，必须参与粤港澳大湾区建设；而参与大湾区建设，横琴粤澳深度合作区是首站。”

粤澳双方共商共建共管共享，构建具有国际竞争力的现代产业体系

横琴粤澳深度合作区管理机构的一个鲜明特点是粤澳双方共商共建共管共享。正如中山大学粤港澳发展研究院首席专家、广东省创新战略研究会会长陈广汉所观察，健全粤澳共商共建共管共享的新体制是“横琴方案”的一大亮点。接下来，横琴将由粤澳两地共同组织开发，并且在开发过程中澳门拥有较大的主导权。粤澳双方还将探索建立合作区收益共享机制，“这是在推进粤港澳大湾区建设中，进一步深化规则衔接、机制对接的崭新实践。”

“推进横琴粤澳深度合作区建设，就是以更大力度举措支持粤澳深度合作，更好发挥广东和澳门的各自优势，为粤港澳大湾区扎实建设国际科技创新中心、构建具有国际竞争力的现代产业体系、建设宜居宜业宜游的优质生活圈等提供更大力度的新支撑；同时协同提升澳门—珠海极点辐射能力，带动珠江西岸地区发展，进一步增强横琴作为粤港澳合作发展重大平台引擎的带动作用。”张燕说。

陈广汉表示，横琴粤澳深度合作区建设不断推进，对大湾区东西两岸的平衡发展、协调发展具重要意义。他还注意到，针对澳门居民可能面临的通信痛点，“横琴方案”提出大幅降低并逐步取消合作区与澳门间的手机长途和跨境漫游费。他表示，随着融合进一步加深，广东还会在社会管理、民生、医疗、养老、公共卫生、交通等方面进一步加强与澳门的合作。

“‘横琴方案’的公布以及合作区的组建，将推动更高水平的粤港澳三地合作，实现互利共赢。港澳发展空间将得到进一步扩大，港澳居民将迎来更多新的机遇，港澳不同界别的专业人才和企业将迎来更广阔的发展平台。”港区全国政协委员、香港青联交流基金主席楼家强20多年前从香港来到内地创业，如今他已把工作重心放在大湾区，“港澳青年要把握千载难逢的新机遇，融入大湾区、融入国家发展大局。”楼家强说。

加快打造新发展格局，营造国际化法治化市场化营商环境

建设横琴粤澳深度合作区，其意义不仅在澳门，也不仅在粤港澳大湾区。在阐述合作区建设的重大意义时，专家提出，出台高规格文件支持横琴开发开放，再次向全世界释放改革不停顿、开放不止步的强烈信号。广东省大湾区办常务副主任朱伟认为，这是引领大湾区加快构建与国际接轨的开放型经济新体制的重大探索，是促进广东高质量发展、加快打造新发展格局的重要引擎。

首先，横琴将不断打造与澳门趋同的营商环境。中国社科院财经战略研究院副院长杨志勇认为，对在合作区工作的境内外高端人才和紧缺人才，其个人所得税负超过15%的部分予以免征。这与我国实行的7级超额累进个人所得税相比，个人所得税最高边际税率下调30个百分点，对全球高端人才的吸引力显著增加。

构建与澳门一体化高水平开放的新体系，则是“横琴方案”的一大亮点。合作区货物实行“一线”放开、“二线”管住，人员进出也将实现高度便利化。“横琴作为珠海经济特区内的合作区，粤澳的人流、物流以及金融等将会高度开放，经济发展和改革开放将进一步与世界经济接轨。”陈广汉分析。

中国（深圳）综合开发研究院港澳及区域发展研究所所长张玉阁表示，一定程度上，横琴粤澳深度合作区是要通过更高水平的开放、通过与澳门实现体制机制深度对接，营造一个类似澳门的国际化法治化市场化营商环境。

“未来无限广阔。横琴要在改革开放重要领域和关键环节大胆创新，加快推进粤港澳建立更广泛、更深层次的联系纽带，加快形成全面深化改革开放新格局，提高全球资源配置能力、创新策源能力、协同发展带动能力。”陈广汉说。

《 人民日报 》（ 2021年09月17日 06 版）

(责编：赵欣悦、白宇)