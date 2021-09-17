到二〇二五年我国将累计建成十点七五亿亩高标准农田——
国家粮食安全基础进一步夯实（权威发布）
《全国高标准农田建设规划（2021—2030年）》 近日印发。9月16日，在国新办举行的国务院政策例行吹风会上，农业农村部副部长张桃林表示，按照《规划》，到2025年我国累计建成10.75亿亩并改造提升1.05亿亩高标准农田，到2030年累计建成12亿亩并改造提升2.8亿亩高标准农田，到2035年，全国高标准农田保有量和质量进一步提高。
——扛稳粮食安全责任，推进高标准农田建设，稳步提升粮食产能。
张桃林表示，近年来，我国粮食连年丰收，粮食库存充裕，但我国粮食仍处于而且将长期处于紧平衡状态。随着人口数量的增加，特别是消费结构、营养水平的提升，我国粮食需求还将保持刚性增长的态势。因此，要推进高标准农田建设，夯实粮食安全基础。
经过多年建设，我国高标准农田建设成就斐然，截至2020年底，全国已完成8亿亩高标准农田建设任务，有力地保障了粮食安全。但目前，我国耕地质量总体上仍然不高，中下等质量的耕地占到70%左右。加上光温、水土时空分配不均、利用不合理等问题，我国耕地抗灾减灾能力仍然不强。因此，大力加强高标准农田建设十分迫切。要确保耕地数量，不断提升耕地质量以及耕地综合产能。要大力推进高标准农田建设，巩固和提升粮食安全生产能力。
张桃林说，“十四五”时期乃至今后更长一段时期，迫切需要加快高标准农田建设步伐，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，进一步筑牢国家粮食安全保障基础。
——打造集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田。
张桃林介绍，《规划》对高标准农田建设内容提出明确要求，通过田块整治、土壤改良、灌排沟渠和田间道路配套等综合措施，不断改善农田基础设施条件，集中力量打造集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田。高标准农田建成后，能显著提高水土资源利用效率，增强粮食生产能力和防灾抗灾减灾能力，建成后项目区粮食产能平均提高10%—20%，亩均节本增效500元。
《规划》紧扣高质量发展主题，明确了高标准农田建设的田（田块整治）、土（土壤改良）、水（灌溉与排水）、路（田间道路）、林（农田防护和生态环保）、电（农田输配电）、技（科技服务）、管（管理利用）8个方面的建设内容，是集水、土、气、生态条件于一体，统筹协调的系统工程。要求加快构建科学统一、层次分明、结构合理的高标准农田建设标准体系。同时，综合考虑建设成本、物价波动、政府投入能力和多元筹资渠道等因素，逐步提高亩均投入水平，全国高标准农田建设亩均投资一般应逐步达到3000元左右。
——“一季亩均千斤，两季亩均吨粮”，形成更高层次、更有效率、更可持续的国家粮食安全保障基础。
与上一轮2011年—2020年的全国高标准农田建设总体规划相比，此次《规划》内容有什么不同？张桃林介绍，《规划》注重坚持问题导向、目标导向，具有3个突出特点。
更加突出产能保障。立足确保谷物基本自给、口粮绝对安全，以提升粮食产能为首要目标，优先在永久基本农田、“两区”（即粮食生产功能区、重要农产品生产保护区）集中力量建设高标准农田，形成一批“一季亩均千斤、两季亩均吨粮”的口粮田，进一步筑牢保障国家粮食安全基础，把饭碗牢牢端在自己的手中。
更加突出质量要求。坚持新增建设与改造提升并重、建设数量和建成质量并重、工程建设与建后管护并重，产能提升和绿色发展相协调，即“三并重一协调”，合理安排已建高标准农田改造提升，进一步提升粮食生产和重要农产品供给能力，形成更高层次、更有效率、更可持续的国家粮食安全保障基础。
更加突出针对性和可操作性。针对不同区域粮食生产面临的主要障碍因素，分类指导，将全国高标准农田建设分成东北区、黄淮海区、长江中下游区、东南区、西南区、西北区、青藏区等7个区域，因地制宜提出各分区建设重点和分省建设目标任务。
《 人民日报 》（ 2021年09月17日 06 版）
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