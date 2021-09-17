本报记者 陆娅楠

如何稳定和促进城乡居民收入，进而促消费？新型消费后劲还足吗？中秋、国庆“两节”临近，民生商品供应有保障吗？价格异动有监管吗？9月16日，国家发展改革委举行新闻发布会回应社会关切。

居民收入增长呈现三个特征，促增收将抓好“三个重点”

今年上半年，全国居民收入两年平均实际增长5.2%，略低于同期5.3%的经济增速。如何看待居民收入增长趋势？

国家发展改革委就业司副司长常铁威表示，今年上半年，全国居民人均可支配收入是17642元，比上年同期名义增长12.6%，两年平均的名义增速和实际增速都比一季度有所加快，呈现出三个特征。

城乡居民增收基础比较稳固。今年以来，城镇调查失业率一直运行在5.5%以下的调控目标范围之内，总体走势稳中趋降。1—8月全国城镇新增就业完成全年目标任务的85.3%，外出务工农村劳动力规模恢复到2019年同期水平，市场活力回升，经营活动恢复，为居民增收特别是工资性和经营性收入增长奠定了坚实基础。

保障力度不断加大。各地加强困难群体基本生活保障，及时做好社会救济和临时救助，上半年全国居民人均社会救济和补助、人均政策性生活补贴均有较大增长，带动居民人均转移净收入同比增长9.0%，两年平均增长8.6%，高于2019年同期增速。

收入分配结构继续优化。上半年城乡居民人均可支配收入比值比上年同期缩小0.07。

“7月份以来部分地区出现汛情和散发疫情，对部分行业生产经营及居民增收造成一定影响。下一步将抓好‘三个重点’，着力稳定和促进居民增收。”常铁威介绍。

重点促进就业。贯彻落实好《“十四五”就业促进规划》，坚持经济发展就业导向，强化创业带动，完善重点群体就业支持政策，努力缓解结构性就业矛盾，以更加充分、更高质量就业带动劳动者增收。

重点优化收入分配结构。要健全工资决定、合理增长和支付保障机制，合理调整最低工资标准，完善要素参与分配机制，加大税收、社保、转移支付等调节力度并提高精准性，促进基本公共服务均等化，着力增加低收入群体收入，推动更多低收入人群迈入中等收入行列。

重点强化困难群体帮扶。健全基本生活救助制度和医疗、教育、住房等专项救助制度，健全临时救助政策措施，落实好社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，保障困难群体基本生活。

“国家发展改革委将按照党中央决策部署，进一步深化对共同富裕问题的研究，制定促进共同富裕行动纲要，推动构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排，多渠道增加城乡居民收入，切实逐步提高居民收入和实际消费水平。”常铁威说。

新型消费迎来加快发展和提质升级的重要窗口期

受汛情、疫情双影响，部分地区的住宿餐饮、文化旅游这些聚集性、流动性、接触性消费受到冲击，8月份社会消费品零售总额同比增长2.5%，较上月下降6.0个百分点。

“目前看这些冲击还是暂时性、局部性的，总体上还在可控范围内。”常铁威表示，后期随着疫情得到有效控制和促消费政策进一步发力，消费将继续保持恢复性增长。

从总体看，消费稳步恢复。1—8月，社会消费品零售总额同比增长18.1%，仍保持两位数较快增长。即便是受疫情等影响较大的7、8月份，大部分限额以上单位商品类别零售额仍保持增长。

从长期看，消费稳定向好。我国加快构建新发展格局，实施扩大内需战略，扎实推动共同富裕，扩大中等收入群体……这些均孕育着巨大的消费潜力和升级需求，将有力支撑消费总量扩大和质量改善。

从潜力看，由于疫情影响，传统消费受到抑制，但各种新型消费业态加快扩容，线上消费逆势增长。

“前期一系列政策措施陆续出台，对新型消费的发展起到了重要推动作用。”常铁威说，随着《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》《加快培育新型消费实施方案》等政策相继推出，20多个省份和计划单列市陆续出台了促进新型消费发展的具体方案措施，“目前，已经初步形成中央顶层设计、各部门各地区统筹推动、市场和社会力量广泛参与新型消费的工作格局。”

痛点难点卡点逐步破除。5G网络等新型基础设施加快建设，电子商务体系和快递物流配送体系进一步健全，一些社会反映强烈、长期未能解决的问题正在逐步实现突破。比如，引导支付行业降低支付手续费，预计每年将为市场主体、社会公众减少手续费支出240亿元，使市场主体活力得到有效激发。

市场秩序进一步规范。《网络交易监督管理办法》制定出台，对互联网等重点领域仿冒混淆、虚假宣传等加大监管执法力度，消费者权益得到更好保障。

“总的来看，各类新业态新模式引领新型消费加快发展，线上线下消费正在双向加速融合。”常铁威介绍，“十三五”期间，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重由2015年的10.8%上升到2020年的24.9%。今年1—8月，在去年高基点上，全国网上零售额同比增长了19.7%。“新型消费领域已经初步形成了大中小企业协同共进、区域行业市场联通互促、传统产业和新兴技术联接互动、不同业态融合渗透、上下游全链条一体推进的发展格局，迎来了加快发展和提质升级的重要窗口期。”

“两节”确保重要生活物资供应不断档、不脱销

中秋和国庆“两节”临近，重要民生商品保供稳价备受关注。

国家发展改革委价格司副司长、一级巡视员彭绍宗介绍，国家发展改革委已多次通过召开会议和印发通知等方式，压实地方责任，指导各地切实做好中秋、国庆等重要节日民生商品保供稳价相关工作。

“努力为人民群众欢度节日营造良好的价格环境，我们将主要做好四方面工作。”彭绍宗说。

加强市场价格监测预警。以群众生活必需品为重点，密切关注市场供需变化，及早发现苗头性、倾向性、潜在性问题，尽早预警处置。

保障市场供应。国家发展改革委将指导各地组织好重要民生商品生产和采购，畅通物流，做好组织调度；对米、面、油、肉等重要生活必需品，提前充实储备规模，根据市场形势及时精准投放储备；抓好产销衔接，督促商超、批发市场、集贸市场及时补货，确保重要生活物资供应不断档、不脱销，价格不出现大幅上涨。

加大市场价格监管力度。积极配合市场监管部门加大节日期间价格监督检查力度，督促市场从业者诚信守法经营，切实防范重要民生商品价格异动。严厉打击捏造散布涨价信息、哄抬价格、囤积居奇、串通涨价等违法行为，规范市场价格秩序。

及时足额发放价格临时补贴。认真执行社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，督促达到启动条件的地方第一时间启动，及时足额向困难群众发放价格临时补贴。鼓励有条件的地方根据部分商品价格上涨情况，适当提高临时补贴标准，向困难群众发放一次性生活补贴。

《 人民日报 》（ 2021年09月17日 10 版）

(责编：赵欣悦、白宇)